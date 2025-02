Garitano: «No nos vamos a parar en el crecimiento, mañana apretaré más al equipo»

Alegría comedida, que diría el mejor Yuyu que se recuerda en el Carnaval de Cádiz. Gaizka Garitano analizaba el encuentro de su equipo, entendiendo que la victroria es importante pero aún queda mucho camino por recorrer. Sobre todo sabiendo que el cuadro cadista permitió que el rival se metiera en el choque, merced a dos penaltis absurdos.

«Hemos cometido dos errores. Hemos salido fuertes con tres goles. Luego en algún momento no hemos estado al cien por cien con dos errores puntuales y con 3-2 hemos vuelto a recuperar el tono. Estoy contento pero tenemos que aprender de que esos errores los podemos pagar en otros choques. Seguimos en buena dinámica, involucrando a más jugadores que cada vez están enchufados», destacaba Garitano.

El entrenador no lanzaba las campanas al vuelo del partido de su equipo. «Hemos sido efectivos, cuando hemos llegado le hicimos daño. El Cartagena no nos ha hecho ocasiones de gol, no han tenido ni una en todo el partido, salvo los dos penaltis. Con balón hemos tenido ratos muy buenos y otros más espesos. Tenemos que aprender de que en esta categoría no hay encuentros fáciles, estoy seguro que el Cartagena va a ganar partidos de aquí al final. Estamos contentos, seguimos en buena dinámica. Hay cosas muy buenas, no todos los días se gana 5-2«, señalaba.

Sobre De la Rosa, el técnico vasco se deshacía en elogios con el jugador onubense. «Está mejorando mucho. Es un chaval de presente y de futuro. Entiendo que también se necesitan procesos y antes de sacarlos al ruedo a torerar hay que preaprarlos. Físicamente hay que dar un puntito más muchas veces y todo tiene un proceso. Es un jugador de diez y me he alegrado por él casi como si fuera mi hijo«.

Respecto al once titular y los cambios, Garitano los excusaba en el planteamiento del choque. «Fali ha sido titular por el plan de partido. Kovacevic hizo el otro día un gran partido pero entendíamos que hoy era mejor poner a Fali. Es un plan de partido diferente en el día metiendo a Fali y Álex porque entendíamos que íbamos a tener más salida de balón. Necesitábamos sacar el balón desde atrás, estoy contento con todos pero hay que entender el rol que le toca a cada uno. Todos tienen que aceptar su rol para que el equipo gane».

Garitano daba valor al triunfo apuntando que «no hace mucho estábamos donde está ahora el Cartagena. Estos partidos son muy complicados y en ocasiones te toca juntarte atrás y remar y es lo toca en esta categoría».

Y sobre el camino de su equipo, invicto desde su llegada, Garitano no quiere pararse. «En este crecimiento no nos podemos parar. Le voy a apretar al equipo desde mañana mismo. Hay que ser muy exigente con el equipo. Tenemos que seguir ganando, ir a Santander y ganar pero no hemos salido aún de abajo. Ya no estamos en descenso, pero si te paras y te relajas te comen. En Santander vamos a tener un partido complicado y si la exigencia es alta a partir de mañana será más alta«, concluía.