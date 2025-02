'Dela' familia

A José Antonio de la Rosa Garrido (Huelva, 2004) se le conoce en el vestuario como 'Dela' y al chaval se le quiere una enormidad. Se le quiere tanto que hasta su propio entrenador manifestó al término del encuentro ante el Cartagena que se había alegrado por su gol como si lo hubiera metido un hijo suyo. Y no es de extrañar este halago, que podrá ser compartido por todos los compañeros de vestuario del joven de 20 años que se ha quedado en el primer equipo pese a que se rumoreó que se le buscaba una cesión.

Al extremo se le veía con muchas ganas desde el primer momento. Verse titular ante la lesión de Ocampo y hacerlo en casa ante el colista era una oportunidad magnífica. Y la jugada le salió redonda. Y eso que las cosas se pusieron mal al comienzo de la segunda mitad tras el segundo tanto departamental. A pesar de ello, Gaizka Garitano lo mantuvo en el once y a él le debió la 'resentencia'.

Pero antes de su gol, también lo intentó con una jugada en la que se la jugó solo para disparar finalmente fuera tras buscar la escuadra que ya encontró el año pasado en el Metropolitano. A pesar de su individualidad, todos sus compañeros aplaudieron su valentía. Desde Climent, que le felicitó por su jugada, a Ontiveros y Álex, que no dudaron en chocarle la mano para que siguiera por ese camino que encontraría más tarde.

Dicen que a los chavales más jóvenes le pesan las botas cuando juegan sus primeros minutos como profesional. No es el caso de José Antonio, que remató al Cartagena ya adentrada la segunda mitad tras recuperar un balón y dárselo en profundidad a Ontiveros, al que acompañó como un galgo corre a por su pieza. Y vaya que si la encontró. Porque a sabiendas de la generosidad del malagueño, un guía para él y con el que se lleva de fábula, esprintó desde el centro del campo hasta el área pequeña rival para llegar a tiempo para empujar el regalo que le hacía Onti.

La celebración con sus compañeros, que hicieron una piña junto a él, dejó claro que José Antonio es 'Dela' familia amarilla, el más mimado y más querido.

Sus palabras

Al final del encuentro habló con los medios oficiales del club. «Tenía muchas ganas. Venía trabajando mucho tiempo y estaba esperando a que llegase la oportunidad. He tenido la suerte de que he tenido la titularidad cuando el equipo está en una mejor racha y, en mi primera titularidad en un partido en casa con nuestra gente, he podido sumar mi primer gol».

«Creo que mis compañeros también tenía muchas ganas de que yo metiese gol. Ontiveros ha sido generoso y me la ha dejado para marcar a placer. Tengo que darle las gracias a todos ellos porque desde el principio me cuidan y me tratan bien. Estoy aprendiendo poco de un vestuario que, hasta hace poco, era de Primera División», valoró.

Sobre la dinámica del encuentro manifestó que «ahora mismo estamos con la racha de que entre el que entre está bien. Estamos sumando todos en los entrenamientos, estamos a un nivel físico espectacular. Se pone el partido de cara, después se pone en una situación complicada, pero ahí seguimos: con personalidad y a seguir».