Fernández Romo: «Se nos ha puesto el partido cuesta arriba desde el inicio»

Guillermo Fernández Romo era cara de tanatorio. Tras llevarse cinco goles de Carranza el entrenador del Cartagena tenía que hacer una proeza al tratar de explicar un choque fue de auténtico entierro de su equipo y en el que se metió gracias a los regalos del Cádiz en forma de penaltis. Que el Cartagena está descendido es un hecho tan real como que el cuadro gaditano viste de amarillo y azul.

El técnico del Cartagena analizaba el choque. «A nivel de resultado la lectura es muy mala por la derrota. Encajar goles en la recta final es por la situación límite que estamos viviendo. El partido se ha puesto cuesta arriba desde el primer momento. Se nos destroza el encuentro con un gol que viene de una mano que acaba en córner y luego toca en un jugador un disparo para que se nos adelanten en el marcador. Ese gol nos ha hecho tener mucha distancia y han comenzado a llegar los goles del Cádiz con una eficacia tremenda. Son situaciones evitables por nuestra parte pero hemos sacado algo de alma e intención de meternos en el partido y con el 3-2 he visto que podíamos sacar algo pero luego un error individual nos ha vuelto a sacar del encuentro«, explicaba el entrenador del Cartagena.

Con más moral que el Alcoyano, el entrenador del cuadro cartagenero explicaba: «Estas cosas no nos van a desmoralizar. Lo que ocurre es que el tiempo se va acortando y los puntos se están yendo. He venido a sacar resultados y no lo estamos consiguiendo. Creo que tenemos que estar satisfechos con algunos jugadores que están apareciendo pero no tenemos tiempo. Los milagros existen pero estamos en el punto de centrarnos en cosa más pequeñas y en los quince puntos que nos saca la salvación. El mensaje tiene que ser más a corto plazo«, concluía.

