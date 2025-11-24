El Cádiz CF se abona a los partidos nocturnos

El Cádiz CF ya conoce un nuevo horario. En este caso será el del último encuentro liguero del año 2025, con el Castellón como adversario en tierras gaditanos.

Esta cita correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga Hypermotion se celebrará el domingo 21 de diciembre a las 21.00 horas. Llegará después de visitar al Zaragoza en el mismo horario el sábado 13 de diciembre.

De disputarse ahora el Cádiz - Castellón sería un encuentro con dos equipos muy cercanos en la clasificación. Sin ir más lejos, y a la espera del encuentro que jugará este lunes el Valladolid en San Sebastián ante la Real Sociedad B, el Castellón es el equipo que ha ocupado la sexta posición, una plaza de 'play off' en la que estaba el Cádiz CF hasta el pasado fin de semana. Actualmente los blanquinegros tienen un punto más que los amarillos. 22 frente a 21.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 19 en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/zVZjl58zIr pic.twitter.com/MbkuVroxOO — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 24, 2025

La cita ante el equipo orellut llegará después de jugar el Cádiz CF a domicilio ante el Córdoba, frente al Racing de Santander en La Tacita de Plata y justo después de visitar Zaragoza. Eso sí, también tocará visitar al Real Murcia en la segunda ronda de la Copa del Rey entre las citas ligueras ante cordobeses y cántabros. Y a la espera de saber si continúa en el 'Torneo del KO'.

Un excadista en el banquillo orellut

Una Copa del Rey en la que no está al Castellón al ser eliminado en la primera ronda por el Atlético Antoniano en Lebrija. El equipo entrenado por el excadista Pablo Hernández tiene un calendario complicado en estas fechas porque tiene que recibir a la UD Las Palmas y visitar al Dépor en Riazor (dos de los líderes de LaLiga Hypermotion) antes de esperar al Mirandés (penúltimo clasificado) y jugar la última cita del año 2025 en Cádiz.

Precisamente, el Dépor en Riazor será el primer rival del Cádiz CF para reanudar LaLiga Hypermotion en el primer encuentro del nuevo año 2026.