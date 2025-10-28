Alineaciones oficiales del UCAM - Cádiz de la Copa del Rey 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

El Cádiz CF inicia su andadura en la Copa del Rey y lo hace con una primera eliminatoria en la que mide sus fuerzas en La Condomina ante el UCAM Murcia, una escuadra que milita en el Grupo IV de la Segunda RFEF.

La eliminatoria es a partido único, por lo que los gaditanos no pueden ser sorprendidos si quieren seguir vivos en el 'Torneo del KO'. Se disputa este martes 28 de octubre a las 19.30 horas.

Tal y como era previsible, el entrenador Gaizka Garitano da minutos a los menos habituales. Así pues, el Cádiz CF sale de inicio en La Condomina ante el UCAM con el siguiente once titular: David Gil; Jorge Moreno, Iker Recio, Pelayo Fernández; Raúl Pereira; Moussa Diakité, Joaquín González; Iuri Tabatadze, Yussi Diarra, Brian Ocampo; y Roger Martí.

⚔️ Nuestro once para el #UCAMMurciaCádiz



¡Listos para un nuevo reto! 🏆#CopaDelRey

Como suplentes están Víctor Aznar y Fer Pérez (porteros suplentes), Juan Díaz, Kovacevic, Mario Climent, Sergio Ortuño, Álex, Efe Aghama, Ontiveros, De la Rosa y Dawda Camara.

En tierras gaditanas se han quedado sin viajar los lesionados Iza, Alfred Caicedo, Fali y Álvaro García Pascual. Tampoco ha sido convocado el capitán Suso, que tendrá descanso en la Copa del Rey.

La apuesta universitaria

El UCAM Murcia busca la sorpresa ante el Cádiz CF, equipo de LaLiga Hypermotion, y lo hace con el siguiente once titular puesto en liza por el entrenador granadino Germán Crespo:

En el banquillo de la suplencia empiezan la cita los siguientes jugadores: