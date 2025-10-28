Suscríbete a
ABC Premium

UCAM - Cádiz

Alineaciones oficiales del UCAM - Cádiz de la Copa del Rey 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

COPA DEL REY. PRIMERA RONDA

Gaizka Garitano da minutos a los menos habituales para afrontar la primera eliminatoria de la competición copera

UCAM - Cádiz, en directo

La Previa del UCAM - Cádiz

David Gil es el portero del Cádiz CF en la Copa del Rey.
David Gil es el portero del Cádiz CF en la Copa del Rey. ARABA PRESS
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Cádiz CF inicia su andadura en la Copa del Rey y lo hace con una primera eliminatoria en la que mide sus fuerzas en La Condomina ante el UCAM Murcia, una escuadra que milita en el Grupo IV de la Segunda RFEF.

La eliminatoria es a partido único, por lo que los gaditanos no pueden ser sorprendidos si quieren seguir vivos en el 'Torneo del KO'. Se disputa este martes 28 de octubre a las 19.30 horas.

Tal y como era previsible, el entrenador Gaizka Garitano da minutos a los menos habituales. Así pues, el Cádiz CF sale de inicio en La Condomina ante el UCAM con el siguiente once titular: David Gil; Jorge Moreno, Iker Recio, Pelayo Fernández; Raúl Pereira; Moussa Diakité, Joaquín González; Iuri Tabatadze, Yussi Diarra, Brian Ocampo; y Roger Martí.

Como suplentes están Víctor Aznar y Fer Pérez (porteros suplentes), Juan Díaz, Kovacevic, Mario Climent, Sergio Ortuño, Álex, Efe Aghama, Ontiveros, De la Rosa y Dawda Camara.

En tierras gaditanas se han quedado sin viajar los lesionados Iza, Alfred Caicedo, Fali y Álvaro García Pascual. Tampoco ha sido convocado el capitán Suso, que tendrá descanso en la Copa del Rey.

La apuesta universitaria

El UCAM Murcia busca la sorpresa ante el Cádiz CF, equipo de LaLiga Hypermotion, y lo hace con el siguiente once titular puesto en liza por el entrenador granadino Germán Crespo:

En el banquillo de la suplencia empiezan la cita los siguientes jugadores:

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app