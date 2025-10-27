Los convocados para el viaje copero a Murcia

La expedición del Cádiz CF ya ha puesto rumbo a Murcia, donde este martes por la tarde disputa el encuentro de la primera ronda de la Copa del rey ante el UCAM Murcia en La Vieja Condomina.

La convocatoria de Gaizka Garitano está compuesta por los siguientes jugadores:

Los porteros Fer, Víctor Aznar, David Gil; los defensas Iker Recio, Mario Climent, Pereira, Jorge Moreno, Bojan Kovacevic, el canterano Juan Díaz, Pelayo; los centrocampistas Ortuño, Diarra, Moussa Diakite, Joaquín González, Ontiveros; y los atacantes De la Rosa, Iuri Tabatadze, Álex, Efe Aghama, Brian Ocampo, Dawda Camara y Roger.

Así pues, se quedan en casa como lesionados Fali, Caicedo, Álvaro García Pascual e Iza y se quedan descansando y reservándose para Andorra Suso y Álex. Tampoco entra Ismael Álvarez, unas de las promesas de un filial en el que ha vuelto a entrar en los planes tras solucionar los problemas con el club Jose González Jr.

