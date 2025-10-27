Suscríbete a
ABC Premium

Ucam Murcia - Cádiz

Los convocados para el viaje copero a Murcia

Garitano reserva a dos veteranos con galones y no echa mano de muchos canteranos para el largo viaje entre semana

Dónde y cómo ver el UCAM - Cádiz

Diakite dispondrá de minutos en Murcia.
Diakite dispondrá de minutos en Murcia. ccf

AC

Cádiz

La expedición del Cádiz CF ya ha puesto rumbo a Murcia, donde este martes por la tarde disputa el encuentro de la primera ronda de la Copa del rey ante el UCAM Murcia en La Vieja Condomina.

La convocatoria de Gaizka Garitano está compuesta por los siguientes jugadores:

Los porteros Fer, Víctor Aznar, David Gil; los defensas Iker Recio, Mario Climent, Pereira, Jorge Moreno, Bojan Kovacevic, el canterano Juan Díaz, Pelayo; los centrocampistas Ortuño, Diarra, Moussa Diakite, Joaquín González, Ontiveros; y los atacantes De la Rosa, Iuri Tabatadze, Álex, Efe Aghama, Brian Ocampo, Dawda Camara y Roger.

Así pues, se quedan en casa como lesionados Fali, Caicedo, Álvaro García Pascual e Iza y se quedan descansando y reservándose para Andorra Suso y Álex. Tampoco entra Ismael Álvarez, unas de las promesas de un filial en el que ha vuelto a entrar en los planes tras solucionar los problemas con el club Jose González Jr.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app