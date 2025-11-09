Las alineaciones oficiales del Cádiz - Valladolid de LALIGA Hypermotion

Sorpresas en el once del Cádiz CF para medirse al Real Valladolid en la jornada 13 de LALIGA Hypermotion. Gaizka Garitano realiza hasta tres cambios con respecto a la alineación puesta en liza en Andorra, aunque la vuelta de Iker Recio tras cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas era más que previsible. El central regresa en lugar de Pelayo Fernández. Por su parte, eran menos esperadas las incorporaciones de Alfred Caicedo en el lateral derecho por Juan Díaz, que hizo un buen encuentro en el Principado, y la de Brian Ocampo. El uruguayo, que no había participado en los tres últimos encuentros ligueros - sí en el de Copa del Rey - regresa al equipo inicial.

Por lo tanto, Garitano prescinde del planteamiento de dos delanteros usado en Andorra y vuelve a un dibujo más reconocible en estos primeros compases de la temporada en el Cádiz CF. Desde el banquillo esperarán su oportunidad David Gil, Juan Díaz, Álex Fernández, Javier Ontiveros, Efe Aghama, Roger Martí, Jorge Moreno, Raúl Pereira, Joaquín González, José Antonio de la Rosa, Yussi Diarra y Dawda Camara.

En el equipo de Guillermo Almada, el técnico uruguayo sale con Marcos André como máxima referencia ofensiva debido a la baja de Latasa. Guilherme será el guardameta titular, y el excadista Iván Alejo parte desde el inicio en el costado derecho. En el eje de la zaga, Pablo Tomeo y David Torres para que el lateral zurdo sea cubierto por Guillermo Bueno. Mucha calidad en la medular blanquivioleta con la aparición de futbolistas como Ponceau o Juric, aunque sorprende la no presencia de Víctor Meseguer. En el ataque, junto a Marcos André, estarán Amath Ndiaye, Jorge Delgado y Peter.

En el banquillo pucelano se encuentran: Álvaro Aceves, Trilli, Javi Sánchez, Jaouab, Lachuer, Meseguer, Alani, Mario Maroto, Chuki, Sergi Canós, Stipe Biuk y Adrián Arnu.

Alineaciones Onces de Gaizka Garitano y Guillermo Almada Cádiz CF Víctor Aznar; Alfred Caicedo, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Diakité, Ortuño; Tabatadze, Suso, Ocampo y Álvaro García.

Víctor Aznar; Alfred Caicedo, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Diakité, Ortuño; Tabatadze, Suso, Ocampo y Álvaro García. Real Valladolid Guilherme; Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Guillermo Bueno; Juric, Ponceau; Amath Ndiaye, Jorge Delgado, Peter y Marcos André.