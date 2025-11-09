Las estadísticas del Cádiz - Valladolid

El Cádiz CF quiere volver a sumar de tres en Segunda División tras cuatro jornadas sin conocer la victoria en la categoría de plata. Los amarillos reciben al Real Valladolid, un equipo recién descendido que aterriza en la Tacita de Plata con un excadista como Iván Alejo en la expedición y que viene de ganar al Granada en el José Zorrilla. Un partido en el que ambos conjuntos son conscientes de que, en caso de triunfo, entraría en la zona de playoff de ascenso y aprovecharían algunos de los pinchazos de los clubes de la parte alta de la tabla.

El Real Valladolid visitará por vigésima octava ocasión al Cádiz Club de Fútbol en partido oficial, continuando una larga historia de enfrentamientos entre ambos equipos. La primera visita del conjunto vallisoletano al estadio Ramón de Carranza se remonta al 28 de marzo de 1965, en la jornada 27 de la Segunda División 64/65, encuentro que terminó con empate sin goles. Desde entonces, el balance favorece claramente al conjunto gaditano, que acumula 15 victorias, 9 empates y solo 3 derrotas como local ante los pucelanos. De hecho, los tres triunfos blanquivioletas en la Tacita de Plata se produjeron en Segunda División.

En la memoria cadista permanecen jornadas memorables, como aquella de hace unas temporadas en la que un doblete de Thèo Bongonda acercó la ansiada permanencia en Primera División bajo las órdenes de Sergio González, o el recordado duelo de la campaña 2004/05, cuando Nenad Mirosavljevic firmó un espectacular triplete en la goleada por seis a uno en un curso que finalizó con el bonito ascenso amarillo en Chapín con Víctor Espárrago en el banquillo.