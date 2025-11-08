(Previa) Mantener la solidez y aumentar la producción

Llega el Real Valladolid a la Tacita de Plata. El cuadro pucelano, uno de los recién descendidos desde la máxima categoría de nuestro fútbol, aterriza en Cádiz tras una victoria ante el Granada que ofreció mucho oxígeno a Guillermo Almada y que volvió a situar en el foco la exigencia de alcanzar, como mínimo, las posiciones de playoff de ascenso. Convertido en un equipo ascensor en las últimas temporadas (por aquello de sus constantes ascensos y descensos), los vallisoletanos comenzaron estupendamente bien el curso y, con el paso de las jornadas, se fueron diluyendo.

El José Zorrilla es otra de esas plazas complicadas que cuentan con un nivel de exigencia tremendo. Tras un año horrible en Primera, el proyecto de Guillermo Almada busca devolver la estabilidad al Real Valladolid. El técnico uruguayo, que perdió una final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid cuando dirigía al Pachuca mexicano, está viviendo su primera experiencia en Europa y en su plantilla está otorgándole mucha confianza a un excadista como Iván Alejo, que ha augurado en las distintas entrevistas ofrecidas que va a ser parte de un recibimiento hostil por parte de la parroquia amarilla. El extremo, ahora reconvertido a lateral, defendió la camiseta cadista durante cinco temporadas y media en más de 150 encuentros, y fue parte importante tanto del ascenso como de las tres permanencias conseguidas en la máxima categoría.

Además, el cuadro pucelano cuenta con jugadores interesantes entre sus filas. Stipe Biuk es un fijo para el uruguayo en el once, y junto a Amath Ndiaye y Chuki presentan la mayor amenaza sobre el equipo de Gaizka Garitano. No están disponibles para Almada ni Latasa ni Iván Garriel. Un partido que entienden desde Valladolid como una oportunidad de oro para engancharse por derecho en la zona alta de la tabla de Segunda División.

Por su parte, el Cádiz CF llega tras unas semanas en las que las cosas en la liga no han ido del todo bien. Tras la derrota en Burgos en casa llegaron dos empates a cero consecutivos lejos de tierras gaditanas con un paso exitoso intermedio por la Copa del Rey y, más allá de unos resultados que mantienen a los amarillos en el playoff de ascenso, se ha generado un debate en torno al estilo de juego cadista y la nula producción ofensiva de las últimas jornadas. «Tenemos que insistir, poner jugadores ofensivos y que el balón esté más tiempo en el campo contrario que en el nuestro. Nos falta brillo en el último tercio. Se dan los mecanismos pero lo jugadores de ataque tienen que aparecer», explicaba el vasco en la rueda de prensa previa al duelo, que cuenta con bajas importantes en defensa como la de Fali o la de Iza Carcelén.

Cierto es que los cadistas sí están cumpliendo en defensa lo que en ataque no terminan de concretar. Presentan números en la retaguardia muy positivos que le están permitiendo mantenerse en la zona alta. Los amarillos son conscientes de que el encuentro contra el Real Valladolid marca el inicio de un tramo de campeonato de suma dificultad para los de Garitano: tras recibir a los pucelanos tienen que visitar al Almería y al Córdoba, mientras que a tierras gaditanas llegará la Cultural Leonesa y el Racing de Santander.

Por eso desde el Cádiz quieren sumar tres puntos que serían importantes. Lo cierto es que no es la Tacita de Plata un lugar de grandes recuerdos para el Valladolid. Gaditanos y pucelanos se han enfrentado en infinidad de ocasiones, aunque tan solo en tres de ellas los vallisoletanos han sido capaces lograr el triunfo. En el lado amarillo quedan en el recuerdo grandes días de fútbol como el de hace unas temporadas con el doblete de Thèo Bongonda que encauzaba la permanencia en Primera o el encuentro de la 2004/05 en el que Nenad Mirosavljevic anotó un triplete en un partido que finalizó por seis goles a uno. Cádiz y Valladolid. Valladolid y Cádiz. Dos equipos de aspiraciones ambiciosas que cruzan sus caminos en la decimotercera jornada de LALIGA Hypermotion.