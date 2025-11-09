Cádiz - Valladolid, en directo

El Cádiz CF se reencuentra con su afición tras tres desplazamientos de forma consecutiva en los que, además de superar el compromiso copero, puso de manifiesto que es un equipo realmente fiable en términos defensivos. Eso sí, la mejoría amarilla está en la zona ofensiva, donde los de Gaizka Garitano están sufriendo a la hora de producir y, posteriormente, materializar las ocasiones. Ante el Real Valladolid, el conjunto cadista buscará una victoria que lo continúe posicionando en la zona alta de tabla en LALIGA Hypermotion.

Sigue el minuto a minuto del Cádiz - Valladolid en Canal Amarillo: previa, ruedas de prensa, crónicas y reacciones.

Actualizar Actualizado Hace 30 minutos

13:42 13:03 ¡Buenas tardes! Comenzamos con el directo del Cádiz - Valladolid. Los amarillos buscan reencontrarse con la victoria ante su afición en el regreso de Iván Alejo a la Tacita de Plata.

Ver narración completa

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}