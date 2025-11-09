Cádiz - Valladolid, en directo

Suscríbete a
LaLiga Hypermotion. Jornada 13 Domingo 09/11 21:00h. Canal LaLiga Hypermotion TV

Sigue el minuto a minuto del encuentro de LALIGA Hypermotion con toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa en Canal Amarillo

Garitano: «Hay equipo para competir por estar arriba»

El Cádiz busca reencontrarse con la victoria
El Cádiz busca reencontrarse con la victoria FRANCIS JIMÉNEZ

Rubén López

El Cádiz CF se reencuentra con su afición tras tres desplazamientos de forma consecutiva en los que, además de superar el compromiso copero, puso de manifiesto que es un equipo realmente fiable en términos defensivos. Eso sí, la mejoría amarilla está en la zona ofensiva, donde los de Gaizka Garitano están sufriendo a la hora de producir y, posteriormente, materializar las ocasiones. Ante el Real Valladolid, el conjunto cadista buscará una victoria que lo continúe posicionando en la zona alta de tabla en LALIGA Hypermotion.

Sigue el minuto a minuto del Cádiz - Valladolid en Canal Amarillo: previa, ruedas de prensa, crónicas y reacciones.

13:42
13:03

¡Buenas tardes!

Comenzamos con el directo del Cádiz - Valladolid. Los amarillos buscan reencontrarse con la victoria ante su afición en el regreso de Iván Alejo a la Tacita de Plata.

