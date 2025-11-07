Almada, un famoso desconocido al otro lado del charco que debuta en Carranza

El pasado verano la nueva propiedad del Real Valladolid se puso en las manos de Víctor Orta, quien ya estuviera en el club leonés en la temporada 2005/06 para comenzar una dilatada trayectoria que le llevó a ser secretario técnico del Sevilla con Monchi al aparato. De ahí se fue al poderoso Zenit de San Petersburgo, donde estuvo hasta la 14/15 que regresó a España para trabajar en el Elche

director deportivo hasta el pasado año del Sevilla y que había pasado anteriormente por la Premier League y siete años llevando la batuta del Zenit de San Petersburgo. Con trayectoria dilatada también en el fútbol español. Fue el paso anterior a hacerse un nombre en la Premier League, liga en la que ha pasado por los despachos del Middlesbrough y Leeds United, donde firmó a Marcelo Bielsa, actual seleccionador uruguayo. De Inglaterra pasó al Sevilla como mascarón de proa que acabó destrozado por sus malos resultados. Ahora, tras salir por la puerta de atrás del sevillismo, el club que le brindó su primera oportunidad le dio otra y lo primero que hizo, además de rescatar al pucelano y ex cadista Iván Alejo, fue poner en manos del técnico uruguayo Aldama este nuevo proyecto que camina a un punto del Cádiz CF.

Jorge Guillermo Almada Alves (Montevideo, 1969) inició su carrera como entrenador en la temporada 2009/10 en el Tacuerembó FC tras haberse retirado como futbolista en la 2007/08. También en Uruguay, se hizo cargo del CA River Plate de Montevideo, con quien fue nombrado mejor entrenador de su país en 2012 y 2015, además de conquistar el Torneo Preparación.

Tras ello, cogió las riendas del Barcelona SC Guayaquil entre 2015 y 2019, obteniendo en 2016 el récord de puntos, partidos ganados y goles en una temporada en el fútbol ecuatoriano, además de recibir el galardón al mejor entrenador de dicho país en ese mismo año. Cambió de aires para llegar a México en 2019, cuando se convirtió en el entrenador del Santos Laguna.

Firmó por el CF Pachuca en 2021 y recibió el Balón de Oro a Mejor técnico de la Liga Mexicana en 2023. También, y con una importante presencia de jugadores jóvenes, llevó a los Tuzos a la conquista del Apertura, Concacaf Champions League, Challenger Cup y Derby de las Américas, además de lograr para la clasificación al Mundial de Clubes de la FIFA que se está disputando actualmente.

Este verano cogía las riendas de un nuevo Real Valladolid que llega a Cádiz tras remontar la pasada jornada al Granada en una tarde en la que estaba muy criticado el charrúa tras la eliminación copera a manos del Portugalete. Este viernes hablaba del encuentro que le espera en Carranza este domingo y lo primero que hizo fue destacar las capacidades del rival. «El Cádiz tiene una plantilla de muy buenos futbolistas, que está haciendo una muy buena campaña y tiene un gran entrenador, así que esperamos, como siempre digo, por la paridad que hay en esta división, la máxima exigencia; nosotros vamos a tener que estar a plenitud para tratar de sacar el partido. Cuando hablo de sacar el partido, hablo de ganarlo. Hay mucha diferencia hoy entre ganar y empatar y tratamos de mentalizarnos y de proponer para tratar de llevarnos los tres puntos», comenzó diciendo.

Lo que no quiere que le pase son casos de infortunio. Por eso, comenta que los suyos harán todo lo posible que esté en sus manos, pero «después hay imponderables dentro del partido, como nos pasó en La Coruña, que estábamos jugando brillante, nos quedamos con un hombre menos y marramos una cantidad de situaciones», lamentó.

Por tanot, «la idea es la misma y siempre con la amplitud de tratar de seguir creciendo futbolísticamente y tratar de ganar el partido. Eso es lo único que nos debe dejar conforme, porque aparte es un partido que está en posiciones claves, por más que queda muchísimo campeonato».