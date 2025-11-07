Dónde ver Cádiz - Valladolid: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

Tres salidas consecutivas ha tenido el Cádiz de Garitano, dos en Liga y una en Copa, por lo que los jugadores del conjunto amarillo, que se despidieron de su feudo con una derrota por 1-3 ante el Burgos, están ansiosos de reencontrarse con los suyos.

Tras los dos empates sin goles en Andorra y Granada y la victoria copera en la Vieja Condomina ante el UCAM Murcia, los hombres de Garitano quieren volver a la senda del triunfo ante un Valladolid que llega a la cita tras remontar en su estadio y ganar 2-1 al Granada de Pacheta.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Cádiz contra el Valladolid?

El encuentro entre Cádiz y Valladolid, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo domingo 9 de noviembre a las 21.00 horas en el Carranza.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Cádiz - Valladolid?

El encuentro entre Cádiz y Valladolid se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion está disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿cómo seguir el Cádiz - Valladolid en directo?

Todo lo que ocurra en el Cádiz - Valladolid se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el encuentro y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.