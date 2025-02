La práctica placentera que puede aliviar los dolores menstruales

El dolor menstrual es una cosa de lo más común, pero de la que no se habla mucho. Ya sea por pudor, o por costumbre, muchas veces da cosa hablar de ello. También se le resta importancia: se siente dolor, se toma una pastilla, y se sigue con el día a día.

Pero, todos los médicos coinciden: esto no debería ser lo normal; si no se tiene una patología específica, como puede ser la endometriosis, o el síndrome de ovarios poliquísticos, no se debería experimentar dolor en los días de periodo. Uno de los grandes problemas es que, aunque estos síntomas son comunes, no son objeto de investigación frecuente. Por ello, muchas veces al sufrir dolores menstruales se tiende a tomar un analgésico sin hacer muchas más preguntas. Pero, hay otras opciones para intentar paliar y mejorar el dolor.

El estudio Menstrubation , de Womanizer ha investigado si la masturbación puede ayudar a reducir los dolores menstruales. Ana Lombardía, psicóloga y sexóloga, comentó durante la presentación del estudio que las mujeres, por lo general, «han aprendido a vivir con la menstruación», y muchas veces «ya dan por hecho que están enfermas». Pero, destacó, esto no debería ser el paradigma normal. La doctora Miriam Al Adib, ginecóloga colaboradora con Womanizer, explicó que «el dolor, porque no se pueda medir, no quiere decir que no exista» . Por ello, ambas profesionales apoyaron la importancia de buscar métodos más allá de los fármacos para poder mejorar los dolores menstruales, tan normalizados.

Los resultados del estudio han probado que la práctica de la masturbación puede ser beneficiosa para reducir los dolores menstruales. Los resultados, muy resumidos, reflejan que un 90% del total de participantes recomendó la masturbación para el alivio del dolor. Aunque un 43% eligió la medicación como mejor método, un ajustado 42% se decantó por la masturbación. El 15% restante aseguró que una combinación de ambas era lo más efectivo.

Qué ocurre en el cuerpo

Sobre estos resultados, la doctora Al Adib destacó que, durante el proceso de masturbación «se libera un cóctel de hormonas y neurotransmisores que, aparte de generar placer, se comportan como auténticos analgésicos naturales : oxitocina, endorfinas, dopamina». Por ello, alabó las virtudes de adoptar la práctica durante los días del ciclo menstrual. Además, comentó en estos momentos también se estimula el metabolismo y la circulación sanguínea, contrarrestan el dolor. Ana Lombardía añadió que es importante al menos conocer que, para mejorar este tipo de dolores, hay otras opciones que no son «hincharse a ibuprofeno».

Comentó también la doctora que, «no solo somos un cuerpo, sino también una mente», por lo que ambas cosas incluyen en nuestro dolor y cómo lo percibimos. Argumentó que, por lo general, muchos dolores que sufren las mujeres se asocian al estrés o los nervios y, por consiguiente, se medican. «Las mujeres tomamos el doble de psicofármacos que los hombres, ya que muchos problemas con otras soluciones se medican», apuntó. Para concluir, Ana Lombardía dejó una reflexión sobre este tipo de dolores y problemas asociados a la menstruación: se tienden a esconder, por no dar una imagen de «débiles».

¿Cómo funciona el estudio? En el estudio han participado 486 personas. Este se centró en dos variables: la intensidad del dolor y su frecuencia, tomando como referencia una escala del 1 al 10, donde las participantes tenían que describir la intensidad del dolor. La media de dolor de las participantes durante el periodo era de 6,7 puntos. Cuando terminó el estudio esta descendió a 5,4. Sobre la frecuencia del dolor , este también disminuyó. De media, la puntuación fue de 7,4 puntos en el cuestionario inicial. Después de la fase de prueba, la puntuación disminuyó en 2,8 puntos y se situó en 4,6.

Más temas:

Sexo

Menopausia

Mujeres