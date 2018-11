SUCESOS Un socavón se traga un coche en una rotonda en Isla Cristina El conductor ha resultado ileso en un aparatoso accidente que ha provocado cambios en el tráfico

S. B./R. F.

Isla Cristina (Huelva) Actualizado: 30/11/2018 14:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un enorme socavón se ha tragado literalmente este viernes a un vehículo en la rotonda de acceso a la urbanización Urbasur. Al ir circulando, el vehículo, un Renault Clio de color rojo, se ha quedado empotrado en un socavón que se ha producido de manera inesperada.

Afortunadamente, y según ha podido saber ABC, el conductor ha resultado ileso aunque con un buen susto en el cuerpo.

El accidente se ha producido en la rotonda que está situada en la autovía A-5054, que es titularidad de la Junta de Andalucía, en la primera rotonda de acceso desde Isla Cristina a La Antilla.

El concejal de Urbanismo de Isla Cristina Agustín P.Figuereo, ha explicado a ABC que el tráfico se ha desviado por dentro de la urbanización Urbasur, mientras que él se ha puesto en contacto con la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía para tratar de resolver la situación mientras se investigan las causas de este suceso, si bien podría ser a causa de las lluvias.

El socavón ha provocado el corte de tuberías por lo que se está viendo afectado el suministro de agua en la zona. De momento, la Guardia Civil no ha podido constatar si la carretera se ha abierto o no al paso del vehículo accidentado, cuya única ocupante ha salido ilesa del accidente y no ha querido asistencia.