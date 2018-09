El PSOE andaluz sube la presión para evitar elecciones conjuntas Los socialistas andaluces aluden al espíritu del 28F e insisten en una campaña con «acento andaluz» tras no descartar Pedro Sánchez un adelanto de las generales

Stella Benot

El mensaje ha llegado muy claro hasta la Moncloa. Desde que Susana Díaz se reunió con Pedro Sánchez el 23 de julio y hasta la fecha, la propia presidenta y todos los portavoces tanto de su Gobierno como del PSOE andaluz han lanzado el mismo mensaje: «Los asuntos de Andalucía se deciden en Andalucía», «queremos un debate con acento andaluz», y «el 28F Andalucía se ganó el derecho a tomar sus propias decisiones». Toda una ofensiva dialéctica que tiene dos destinatarios claros: uno es Ciudadanos para poner en evidencia su dependencia de las decisiones de Albert Rivera también para la comunidad autónoma; y el otro es Pedro Sánchez.

La tibieza del presidente del Gobierno al no descartar el adelanto electoral para las generales en la entrevista del pasado domingo, ha encendido las alarmas en Andalucía porque el PSOE regional considera que las elecciones conjuntas son el escenario que menos les beneficia. Por eso este lunes el número dos de Susana Díaz en el partido, Juan Cornejo, volvía a insistir en el debate «con acento andaluz».

Los socialistas andaluces saben de más, y siempre lo recuerdan, que Pedro Sánchez tiene la potestad de convocar elecciones cuando considere, pero insisten en garantizar que no habrá coincidencia electoral. Al menos en público porque el privado siguen teniendo sus reticencias. Hasta que Susana Díaz no firme el decreto de disolución de la Cámara y empiece a correr el plazo legal, no respirarán tranquilos.

Pero la maquinaria electoral se ha puesto en marcha. Un dato objetivo son las palabras del consejero de Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, quien ha dicho que todavía no está concluido el borrador del Presupuesto 2019, y que «no es este momento el que corresponde para abrir negociaciones con los grupos parlamentarios, lo que, depende también de la Presidencia del Gobierno de la Junta».