Pobreza extrema infantil en Andalucía: Casi 39.000 familias se quedaron en 2018 sin Renta Mínima Igualdad reconoce el «nulo impacto»: sólo se resolvieron de forma favorable 6.430

S. A. @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 30/04/2019 10:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Durante el año pasado, solicitaron la Renta Mínima en Andalucía 45.057 familias con hijos menores a cargo y sólo se han resuelto de forma favorable 6.430 solicitudes. Siguiendo con este análisis de datos, la Consejería de Igualdad denunció que «las 38.627 solicitudes restantes han sido denegadas, no se admitieron o se archivaron, principalmente porque el Gobierno anterior no llevó a cabo ninguna campaña de información o asesoramiento sobre los requisitos para acceder a esta medida, o están pendientes de resolución debido al retraso en la tramitación y al incumplimiento de los plazos de resolución, por lo que no han beneficiado a estos menores».

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, denunció ayer en Comisión Parlamentaria «el nulo impacto que ha tenido hasta ahora la Renta Mínima de Inserción para reducir la pobreza infantil», a tenor de los datos de los que dispone su departamento y los ofrecidos recientemente por la ONG Save the Children. Ruiz manifestó el compromiso de su departamento «por corregir esta situación y hacerlo con más empeño del que ha venido dedicándole el Gobierno socialista». En este sentido, informó que según Save the Children, «en Andalucía hay más de 244.000 menores que viven en pobreza severa y la realidad es que la amplísima mayoría de estos niños no se han visto afectados por esta medida». «En concreto, indica que solo 9.800 menores se han beneficiado de la Renta Mínima en 2018, lo que significa que hay 234.000 niños andaluces que se han quedado fuera del sistema, cuyas familias no van a recibir una ayuda tan necesaria para garantizar mínimamente los derechos de sus hijos.

Esta organización no cuestiona la utilidad de la Renta Mínima, lo que critica es la gestión que se ha venido realizando durante su primer año de aplicación», reiteró. Con el objetivo de conocer las reivindicaciones de Save the Children, precisamente ayer el director general de Servicios Sociales de la Consejería, Francisco José Vidal, mantuvo un encuentro con la organización. En este sentido, Ruiz subrayó que «coincidimos con el diagnóstico de Save the Children, ya que los resultados de la gestión anterior ponen claramente de manifiesto que el Gobierno socialista solo se ha interesado por sacarle rédito político a la renta mínima». Al respecto, detalló que «en 2018, sólo se ejecutaron 57 de los 198 millones de euros presupuestados para esta medida y no se cumplieron los plazos de resolución de las solicitudes. Rocío Ruiz explicó la batería de medidas que se van a poner en marcha «para mejorar la aplicación de la renta mínima, agilizar su tramitación y que sea accesible y llegue realmente a la población destinataria».

En primer lugar, recordó la contratación de más de 1.200 profesionales para reforzar los servicios sociales comunitarios. En este sentido, explicó que ya se están contratando por las entidades locales a través de la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas (Eracis) a más de 800 profesionales, dado que en estas zonas se produce casi el 50 por ciento de los casos.