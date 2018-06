EMPLEO PÚBLICO Oposiciones Secundaria Andalucía 2018: A examen 32.000 aspirantes en la mayor convocatoria para docentes en España este año La Junta de Andalucía dispone 5.404 plazas en el sector educativo que se disputarán a partir de este sábado

Docentes de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional (FP), Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Artes Plásticas y Diseño, maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño y Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Estas son las seis especialidades cuyos profesionales se enfrentan a partir de este sábado a las pruebas con las que pueden conseguir una plaza fija dentro del sistema educativo andaluz.

Arranca así el proceso de oposiciones de Secundaria en Andalucía en el que se prevén que participen 32.032 aspirantes en la que es la mayor convocatoria de empleo público docente para este año en España, como así lo demuestran las 5.404 plazas a las que aspiran los opositores.

De ellas, 2.321 corresponden a la tasa de reposición del 100% de las bajas producidas el pasado año, a las que se suma la extraordinaria de 3.000 para la estabilización de empleo temporal, aprobada el pasado mes de diciembre, y las 83 plazas del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, autorizadas en 2016.

Pero más allá de los números, que aún así reflejan esperanza por la gran cantidad de plazas ofertadas, está el gran esfuerzo y la ilusión de los miles de aspirantes que llenarán a partir de hoy los 427 tribunales dispuestos por toda la región. «Intentamos que a nuestros alumnos no les repercutan los datos, los mentalizamos para ello», explica Pilar Martínez, directora del centro de formación Claustro en Sevilla. Además, según añade, muchos aspirantes no buscan conseguir la plaza en esta convocatoria, sobre todo los interinos, aunque este año no están obligados a presentarse.

La primera jornada estará centrada en la presentación de los candidatos ante el tribunal asignado, donde serán informados sobre el desarrollo del proceso selectivo, y será a partir de este domingo cuando llegará el momento de poner toda la carne en el asador. Durante este día se desarrollará la fase de oposición, que supondrá el 60% de la nota final.

Esta fase de oposición consta de dos pruebas de carácter eliminatorio. La primera de ellas, a su vez, se divide en otras dos partes: una práctica para comprobar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas y otra teórica consistente en el desarrollo escrito de un tema elegido por el aspirante, de entre varios propuestos al azar por el tribunal; como novedad, en esta convocatoria aumenta el número de temas a los que podrán optar los candidatos: tres en las especialidades de menos de 25 temas, cuatro en las de 25-50 y cinco en las de más de 50. La segunda prueba consiste en la presentación y defensa de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad.

El 40% restante de la nota final se obtendrá en la fase de concurso, donde se evalúan los méritos de los aspirantes, y este año también como novedad se amplía la valoración de la experiencia docente de 5 a 10 años.

Retrasos

Hasta hace poco más de una semana no fue cuando la Consejería de Educación hizo públicas las listas de los tribunales y los lugares de actuación, algo que generó un gran estado de nerviosismo entre los aspirantes, llegando incluso a crear el rumor de la suspensión de las pruebas.

Finalmente, los datos fueron publicados, llegando a provocar el colapso durante varias horas de la página electrónica de la Consejería, pero gracias a otras vías los candidatos pudieron empezar a gestionar su acceso a las pruebas, que en algunos casos ha supuesto el traslado a otras provincias. Esta situación fue muy criticada por entidades como la delegación almeriense de la Junta de Personal Docente, que denunció públicamente «las condiciones precarias en las que los aspirantes se encuentran, cuando se enfrentan a una prueba tan importante».