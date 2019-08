La Junta nombra funcionaria a una mujer siete años después de sacar las oposiciones El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía reconoce que esta trabajadora debía haber tenido dos puntos más en el proceso selectivo al que se presentó y le da ahora su puesto

M. Moguer @ManuelMoguer Sevilla Actualizado: 02/08/2019 13:44h

María R. S. se presentó a unas oposiciones de la Junta de Andalucía en 2011. Aspiraba a una plaza en el cuerpo A1 de la administración -el más alto- en la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2010. Hace de eso ya más de ocho años y hasta ahora no ha sabido, de forma ya oficial, que aprobó ese proceso y que es funcionaria de carrera con plaza en la Consejería de Salud y Familias.

La historia se torció desde el principio. María completó todo el proceso de selección y espero a que salieran las plazas. Al publicar el listado de los aspirantes con mejores puntuaciones -y que, por lo tanto pasaban a ser funcionarios-, ella no estaba. Se quedó a dos puntos de entrar.

Esos dos puntos son importantísimos. Son los que la administración no le había reconocido en el apartado de formación y los que reclamó ante la Justicia. Una sentencia le dio la razón. La Junta estaba obligada a contarle esos dos puntos y, más importante aún, a reconocer «las consecuencias que para ella se deriven en el proceso selectivo de la nueva clasificación resultante de lo anterior», dictó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2018.

Con esta sentencia en la mano, María se dirigió a la administración, que sumó esos dos puntos que reclamaba. Su puntuación pasó a ser de 116,084. Más que la última persona que sacó plaza en las oposiciones. Esta nueva nota «sitúa a la interesada por encima del último opositor aprobado en el proceso selectivo», indica la publicación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que recoge su caso. Ya estaba dentro, una plaza era suya.

Así y «mediante resolución de 6 de junio de 2019, se acuerda sustituir el trámite de oferta de vacantes, presentación de documentación y petición de destino como aspirante seleccionada [...] y como resultado la interesada solicita plaza en la Consejería de Salud», indica el Boja de primeros de este mes de julio. Siete años después, María ha conseguido ser funcionaria. Sin embargo, no por eso cobrará su sueldo desde 2011, cuando «sacó» las oposiciones, extremo que le había supuesto varias decenas de miles de euros. Empezará a cobrar cuando tome posesión, indica el Boja.

Una década después

Más grave es el caso de Isabel C. G. Ella también se presentó a unas oposiciones, pero años antes, en 2009. Se trataba de la OPE de 2006 y 2007. Como en el caso de María, ella aseguraba que había un fallo en la puntuación que le otorgó el tribunal que la calificó. En su caso no era un problema en el apartado de formación sino de unas preguntas del examen que debió hacer.

Según un escrito que presentó ante la Junta, ella había respondido de manera correcta a las preguntas 14 y 26 del examen, pero la administración las calificó como erróneas y no le dio los puntos correspondientes. La Justicia, una década después, le da la razón y se la quita a la Junta. Isabel respondió a la pregunta y se les deben contar esos puntos. «La nueva puntuación determina la superación de la fase de oposición», recoge el Boja. Si María tardó ocho años en conseguir su plaza y debió recurrir a la Justicia, Isabel ha pasado también por el proceso legal y hasta una década después no ha visto cómo una sentencia y el Boja no le concedían que había probado sus oposiciones.