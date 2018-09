Indignación en Ciudadanos por la entrevista «pactada» de Susana Díaz en Canal Sur Radio Juan Marín anuncia que van a pedir la comparecencia urgente en el Parlamento del vicepresidente de la Junta y del director de la RTVA, Joaquín Durán

El presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha mostrado su indignación por la entrevista que en la mañana de este martes ha hecho Canal Sur Radio a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya que entiende que ha sido «pactada».

«Vamos a registrar en el Parlamento una comparecencia extraordinaria del director en funciones de Cana Sur, Joaquín Durán, para que de explicaciones de lo que ha sucedido esta mañana», ha explicado Marín a ABC.

Asimismo, también van a pedir explicaciones al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, responsable de la RTVA. «Nos hemos enterado porque ha habido un fallo en el departamiento comunicación de PSOE que ha sacado a la luz pública la preparación de una entrevista de la presidenta en Canal Sur Radio. No ponemos en duda la profesionalidad de los trabajadores de Canal Sur pero es una entrevista que ha sido preparada y se ha filtrado por error. Susana Diaz conocía con antelación las preguntas del presentador, Tom Martín Benítez, que además se ha ajustado a un esquema que ha sido realizado por el departamento de comunicación del PSOE».

Para Marín, el documento filtrado por error desde el PSOE incluye tres preguntas de actualidad, «qué casualidad que son de actualidad de ayer, así que todo estaba preparado».

Ciudadanos considera que lo ocurrido es «muy grave». «Creemos en la independencia de los medios públicos y no pueden ser una herramienta en manos del Gobienro. Es un servicio público que pagan todos los andaluces y no puede ser el altavoz de propaganda del PSOE».

Así, van a reclamar estas explicaciones en el Parlamento y esperan que la comparecencia de Durán y de Jiménez Barrios se pueda realizar de manera urgente la semana próxima. «Que se nos demuestre que no es un error. Es un hecho bastante grave. Yo voy a Canal Sur y no pacto preguntas y respuestas. No puede ser que haya un guión escrito donde se le pregunta por lo que ella quiere responder».

Asimismo, Juan Marín ha encontrado en este asunto un argumento más para su ruptura con el PSOE: «Cuando hablamos de regenaración democrática esto es una prueba más evidente del control que tiene el Gobierno y del por qué no quiere regenerar las las instiuciones. Estaba todo pactado y eso es muy fuerte».