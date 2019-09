Tribunales El fiscal apunta que Invercaria concedió préstamos sin documentación y arbitrariamente Las cuestiones previas abren el juicio en la Audiencia de Sevilla de la primera pieza de esta macrocausa

Jesús Díaz @jesusdconejero Sevilla Actualizado: 16/09/2019 15:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha acogido este lunes la primera sesión del juicio contra Tomás Pérez-Sauquillo,expresidente de Invercaria, y Gracia Rodríguez, ex administradora única de Aceitunas Tatis, empresa jiennense a la que la sociedad pública de capital riesgo de la Junta le concedió un préstamo de cien mil euros en 2009 sin documentación alguna y al arbitrio de los máximos responsables de Invercaria.

La sesión de este lunes supone el inicio del juicio de la primera pieza de la macrocausa judicial de Invercaria, donde se investigan las irregularidades en la concesión de estos préstamos a empresas para presuntamente invertir en proyectos, que, en su mayoría, resultaron operaciones económicas fallidas. En otras ocasiones, se destinó el dinero a otros fines. Además, aquellos préstamos no fueron devueltos.

Como ha dicho este lunes el fiscal anticorrupción Fernando Soto, en el trámite de cuestiones previas, aquí se investigan los préstamos a una serie de empresas, una treintena, que recibieron préstamos sin documentación alguna. «No es un capricho».

Seis años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel y 25 de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, así como dos años y seis meses más once años de inhabilitación para Rodríguez. El Ministerio Público también reclama que ambos indemnicen solidariamente a Invercaria con 108.732 euros.

En la mañana de este lunes las defensas han expuesto varias cuestiones previas, que, como era de esperar, las defensas han rechazado y han pedido su inadmisión.

Prácticamente han coincido las dos defensas en las cuestiones previas planteadas: vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que les ha causado indefensión, sobre todo, por la falta de concreción en los hechos que se les imputan; vulneración del principio del derecho a la presunción de inocencia, apuntando a que la actuación del juez instructor, Juan Gutiérrez Casillas, y la Fiscalía Anticorrupción ha supuesto «una inquisición general».

De otro lado, han pedido la nulidad de prueba practicada en instrucción de la declaración del que fuera director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, cuya denuncia en 2012 contra sus superiores destapó las irregularidades en la concesión de los préstamos de Invercaria. Por último, la defensa de Pérez-Sauquillo ha solicitado la acumulación de las piezas de Invercaria en una sola, algo sobre lo que ya se pronunció la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla desestimando esta posibilidad.

Las empresas investigadas no son un capricho, según el fiscal, sino sobre cuyos préstamos no hay documentación

Por su parte, el abogado de la dueña de Aceitunas Tatis ha pedido que se retrotraigan las actuaciones y se llame como acusación a Invercaria, cuyo principal accionista es la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que sí está como parte acusadora.

El fiscal Fernando Soto, y por adhesión las acusaciones del PP-A y de IDEA, han rechazado todas estas cuestiones previas. Sobre la vulneración de la tutela judicial efectiva, ha señalado que no es cierto que los acusados no estuvieran informados de los hechos por los que se les acusa, pues en el auto de procedimiento abreviado del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ya se recogían. «Lo conocen perfectamente desde el primero momento». «Lo que no sabemos desde el principio es la norma por la que debía regirse Invercaria para dar los préstamos», ha precisado.

Igualmente, considera el fiscal que es «absolutamente falso» que se haya vulnerado la presunción de inocencia y que haya una «inquisión general», como «falso» es que sólo se investiguen los préstamos dados y que resultaron operaciones fallidas, como señalan las acusaciones. «No es un capricho».

Así, ha rechazado que toda la macrocausa se iniciara porque una filtración a los medios sino por la denuncia de Cantos a sus superiores porque lo estaban obligando y coaccionando para realizar documentación a posteriori para justificar los préstamos dados. «Suficiente para abrir una investigación» porque se invierte dinero público, proveniente de IDEA, con «cero o escasa documentación».

El día 30 declararán los acusados

Las defensas han reprochado a las acusaciones de elevar a categoría suprema «un borrador del plan director» de Invercaria, algo que ha rechazado Fernando Soto. El plan director de Invercaria, que recoge una serie de normas de actuación, se aprobó en el segundo consejo de administración de esta sociedad pública.

«Hemos acusado cuando hemos visto que faltaba análisis» en las operaciones de inversión de Invercaria, «no un mero trámite». En Aceituna Tatis la primera documentación existente para conceder el préstamo es el otorgamiento de la póliza del crédito, «nada antes». «Quien decidiera dar el préstamo lo hizo saltándose las normas de actuación y a su arbitrio, sin análisis». «Falta documentación y análisis más allá de la rocambolesca historia montada por las defensas», ha añadido.

Por último, ha rechazado la acumulación de las piezas de Invercaria para ser juzgadas, que alcanzan la cifra de 30, de las que 13 ya están en la Audiencia para ser juzgadas. Cada inversión, a juicio del fiscal, tiene sus motivaciones propias para juzgarlas todas juntas, más allá de lo que supondría para la instrucción en términos de plazos.

El juicio continuará el día 30 con las declaraciones de los dos acusados. En este periodo, el tribunal, presidido por Pilar Llorente, una de las magistradas que conformó la Sala en el juicio de los ERE, decidirá sobre las cuestiones previas planteadas.