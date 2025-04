Tumbarse al sol en la playa, hacer deporte y otras excepciones al uso obligatorio de la mascarilla

Desde esta medianoche, las mascarillas serán obligatorias en toda Andalucía para las personas de seis años en adelante tanto al aire libre como en los recintos cerrados , con independencia de que pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Quien incumpla esta medida se arriesga a una multa de 100 euros, similar a la establecida en otras comunidades autónomas que ha impuesto esta medida.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un paquete de medidas preventivas para evitar la escalada de rebrotes que se han producido tras levantarse el estado de alarma el pasado 21 de junio, en los que se han contabilizado entre 610 y 615 contagios , según indicó el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior a la reunión. La mayoría de los infectados tiene menos de 50 años y no presenta síntomas.

Pero esta regla general, tiene excepciones. Por ejemplo, no será indispensable colocarse la mascarilla cuando se practique un deporte individual al aire libre y tampoco se exigirá en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, reza la orden que se publicará hoy en el BOJA y que recogerá la letra pequeña.

Cuando se vaya a la playa o a la piscina, será obligatorio llevar puesta la mascarilla para pasear por la orilla del mar , como adelantó ABC, porque «no se mantiene esa distancia de seguridad cuando te cruzas con alguien», según ha detallado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre . Tampoco se librarán de utilizarla quienes acudan al chiringuito o se reúnan en la playa con personas que no convivan bajo el mismo techo. En cambio, se exime de su uso en el momento de darse un chapuzón o cuando se esté tumbado en el sol, inmóvil, con la condición de que se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros.

De la protección facial frente al coronavirus se libran las personas que presenten algún tipo de patología o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma. Tampoco para aquellas personas que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Como publicó este periódico, su uso será forzoso también en las zonas comunes de los centros de trabajo y oficinas donde se reúne un volumen importante de personas, con independencia de que se pueda mantener la distancia de seguridad.

Pero, ¿qué sucede con los bares y terrazas? En aquellas reuniones de familiares que convivan bajo el mismo techo que se celebren en el interior del local y en la terraza de ámbito familiar «no es necesario», pero sí será recomendable «el uso de la mascarilla en reuniones que no son del ámbito estrictamente familiar» y «no se esté consumiendo», ha puntualizado Aguirre.

Un atuendo imprescindible

« La mascarilla tiene que ser un atuendo más , tenemos que usarlo todo el día en todo momento», ha subrayado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Por tanto, es obligatorio para los paseos por la playa y en los centros de trabajo, y recomendable en el caso de las reuniones con amigos en la terraza o el interior de un bar. Ha justificado esta nueva medida preventiva porque se están viendo imágenes de aglomeraciones en playas, celebraciones o terrazas «que no son de recibo , que no están a la altura de la gravedad de la pandemia», por lo que ha insistido en la «no relajación», porque «ese no es el camino».

A la hora de utilizar transporte, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en medios de aviones, barcos autobús o ferrocarril. También, en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. Es decir, no se exigirá su uso cuando en el coche viajen familiares que vivan bajo el mismo techo.

Criterios de salud pública

En cuanto a los velatorios, Bendodo ha confirmado que el aforo se va a restringir al pasar de 60 personas a 25 al aire libre y de 30 a diez en espacios cerrados, porque «se ha comprobado que los velatorios han sido una puerta de entrada a nuevos brotes».

El también consejero de la Presidencia, Elías Bendodo , ha hecho un llamamiento a los andaluces a «extremar la precaución» en un ejercicio de «responsabilidad colectiva». De esta concienciación, «va a depender del conjunto de los andaluces que vayamos hacia adelante o hacia atrás». Bendodo insiste en que el Gobierno andaluz ya dijo que no le iba a «temblar el pulso» y que todas las decisiones se iban a tomar «con criterios de salud pública», como en este caso .

Las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de todas estas obligaciones corresponderá a los ayuntamientos y a los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , en el ámbito de sus respectivas competencias. El incumplimiento de las mismas podrá ser sancionada de conformidad con la normativa en materia de Salud Pública aplicable.