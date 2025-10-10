Montero carga contra Bonilla por la crisis del cribado de cáncer: «mentiras», «falta de transparencia» y el sistema «colapsado»

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha cargado duramente contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, por la crisis sanitaria provocada por fallos en el programa de cribado de cáncer de mama, que ha afectado a unas 2.000 mujeres andaluzas, según la Junta. «Es una forma de gestionar la crisis muy propia del señor Moreno Bonilla, basada en la falta de transparencia. Todavía no conocemos a estas alturas dónde está el problema ni qué dimensión tiene», ha criticado Montero, quien ha asegurado en su visita a los astilleros de San Fernando para inaugurar el primer Centro de Excelencia de Navantia que «muchas mujeres tienen en este momento no solamente la incertidumbre respecto a su enfermedad, sino también la inquietud de que se haya intentado culpabilizar a las mujeres, se haya intentado ocultar las cifras que son una realidad y que además no se tenga sensibilidad y empatía con ellas». Según Montero, los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama no es un «error informático», sino que es «un síntoma de que el sistema ha colapsado»

La ministra de Hacienda ha sostenido que Bonilla ha basado su discurso en la «mentira». «En el día de ayer volvió a mentir con el número de casos que están afectados por esta situación probablemente porque le quita importancia a que el screening del cáncer de mama evita muertes«, ha asegurado Montero. Además, ha insistido en que no se puede «relativizar» con las cifras, que no son solo «números», sino que son «mujeres» con «nombres y apellidos» y, por lo tanto, solo por la vida de una de ellas «merece la pena poner en un programa de cribado de estas características.

«Lo fundamental es que todas nos hacemos estas mamografías para ver si aparece una imagen que no es normal y así poder continuar las pruebas y evitar tener una lesión más grave, más evolución de la enfermedad o definitivamente la aparición de una enfermedad ya en un estadio más avanzado», ha explicado.

En esta misma línea, la líder de los socialistas andaluces le ha reprochado al presidente de la Junta que también «mienta» respecto «al comportamiento de los profesionales y al comportamiento de los protocolos de actuación». «Hoy se lo han dicho los radiólogos, que esto es la punta del iceberg. Trasladan que hay que revisar otros tipos de cáncer, como el de colon, el cáncer de próstata... Es decir, otros programas de criba en los que las personas que se lo hacen están recibiendo información de cómo ha ido su prueba», ha advertido.

También, ha sido contundente con las declaraciones de Moreno Bonilla en las que justificó que no avisaban a las mujeres con diagnóstico de cáncer dudoso «para no generarles ansiedad»: «Oiga, señor Moreno Bonilla, que las mujeres somos mayores de edad y sabemos asumir cuando tenemos una enfermedad nosotras o nuestra familia es más somos las cuidadoras principales en ese entorno», ha respondido.

Cuestionada sobre si Moreno Bonilla debe dimitir por esta crisis, la candidata socialista a la Junta de Andalucía para las próximas elecciones autonómicas ha sostenido que ahora lo «importante es recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario público» y que serán los ciudadanos con sus votos los que tomen la palabra y decidan «si una persona se encuentra, o no, capacitada para dirigir el sistema sanitario o si como parece está absolutamente desbordada».