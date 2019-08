MÚSICA Víctor Jerez, el hombre que burló las restricciones de imágenes de Jennifer López con sus pinceles El gaditano es un conocido artista, que pinta sobre todo a deportistas en directo mientras compiten

Dos horas antes del concierto, la oficina de artistas de Jennifer López decidió que no se podían tomar imágenes del concierto. No se podía entrar con cámaras al recinto. Los medios gráficos acreditados no podían trabajar esa noche dentro de la explanada del Castillo de Fungirola. No iba a haber imágenes del único concierto de JLo en España. Sin embargo, el pintor Víctor Jerez se iba a saltar toda restricción con sus pinceles. Su misión era hacer un retrato de la «diva del Bronx» en directo, durante el «show», y lo consiguió.

Durante las más de dos horas de espectáculo, hizo el dibujo, que luego conisguió enseñar a la artista. Mientras las 14.000 personas concentradas en el Marenostrum Castle Festival de Fuengirola bailaban y cantaban con la neoyorkina, Jerez se afanaba en buscar colores y dar forma al rostro de la cantante para acabarlo antes del último acorde.

Tras cerrar con «On the floor» sobre las tablas, los promotores no le dejaron entrar a mostrar el cuadro, pero Víctor sabía el hotel donde se alojaría hasta que saliera su vuelo a Egipto para darse una ducha y relajarse después del «show». Se fue a la puerta del Hilton El Higuerón de Fuengirola y la esperó. Cuando vio llegar a la comitiva levantó el cuadro.

Pasaron un par de furgonetas, hasta que una paró. En ella iba JLo, que sorprendida por el cuadro quiso conocer al autor. Es cuando le firmó aquel retrato ante la mirada atenta de su hija Emma, que había hecho un dueto con su madre esa noche. La artista americana le dejó escrito un «con mucho amor» en su hombro dibujado y le dio dos besos al autor como regalo por aquella obra.

No es la primera que lo hace. Ya ha pintado a Alejandro Sanz, Miguel Poveda o David Bisbal, al que hizo el retrato a bolígrafo cuando actuaba en Starlite Festival. Aunque a los que más ha dibujado, mientras juegan, a muchos de los mejores tenistas del mundo, como Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic o Garbiñe Muguruza. Ha pintado a los principales jugadores de polo en Sotogrande o a futbolistas como Raúl González, Cristiano Ronaldo o Vicente del Bosque.

Entre sus logros está pintar a la selección española, a la que retrató para una campaña publicitaria de la conocida marca de agua Cabreiroá durante el mundial de Rusia. No es la única campaña que ha hecho, ya que fue el autor de retrato del motorista Marc Márquez para Estrella Galicia o de Feliciano López para una de las ediciones del Mutua Madrid Open, así como del cartel del a Madrid Horse Week.