POLICÍA Mariló Valencia reclama más personal tras ser elegida líder de SUP en Andalucía El Sindicato Unificado de Policía pone a la representante malagueña al frente de sus filas en un mandato marcado por la inmigración ilegal y el crimen organizado

J.J. Madueño

El X Congreso Federal del Sindicato Unificado de la Policía Nacional en Andalucía, celebrado esta semana en Almería, nombró a Mariló Valencia (Campillos, 1973) como secretaría general de la entidad. Es licenciada en Económicas y Empresariales. Es agente del Cuerpo Nacional de Policía desde el 8 de septiembre de 1999 y ahora afronta un mandato de «honestidad y compromiso con los policías» –subrayó–. Arranca su gestión marcada por la inmigración ilegal o el crimen organizado. Problemas que se topan con la falta de plantilla para gestionar los casos y que en el caso de Extranjería se tornan en «jornadas interminables».

Sobre las mafias cree necesario una unificación de competencias entre todos los cuerpos que combaten este tipo de delincuencia, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. La principal demanda con la que abre el mandato es unamayor dotación de efectivos. En su discurso tras ser investida secretaria general remarcó que la falta de personal está provocando, por ejemplo, un incremento de los alunizajes en Sevilla o Córdoba.

Tiene presente el tema de la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos como los Mossos, pero hizo especial hincapié en una reclasificación de los profesionales del Grupo B. Llamó a acabar con los impedimentos normativos actuales para mejorar la situación de los compañeros en segunda actividad, jubilados, de los huérfanos de la Policía Nacional o de las viudas de los agentes desaparecidos.

Medidas sociales

Medidas que se tornan sociales en muchos casos y que marcarán parte del mandato de esta agente, que tuvo primer destino en Barcelona en la sección de Seguridad Ciudadana. Su primer trabajo en Andalucía fue en Marbella, donde llegó en 2003 a la Brigada de Seguridad Ciudadana y luego pasó a Extranjería.

Su carrera dio un nuevo cambio en 2006 al trasladarse a la Comisaría de Torremolinos para entrar en la Brigada de Policía Científica. Un año después se hizo representante sindical del SUP. Siguió escalando en el sindicato hasta que, a partir de 2012, entra en el Comité Provincial de Málaga y ese mismo año se integra en el Comité Federal de SUP en Andalucía. Fue elegida en 2015 vocal de SUP y en 2017 comenzó a liderar el sindicato en Málaga para, un año después, pasar a ser la máxima representante en Andalucía de la entidad.