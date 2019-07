Música Jennifer López dará en Fuengirola su único concierto en España La neoyorquina llega el 8 de agosto al Marenostrum Castle Park con su fira «It’s my party Tour»

J.J. Madueño Fuengirola Actualizado: 12/07/2019 07:27h

Jennifer López, al diva del Bronx, solo hará un concierto en España este verano y será en Fuengirola el próximo 8 de agosto. Lo hará en el marco del Marenostrum Castle Park Festival, uno de los grandes referentes de ocio de la Costa del Sol. La cantante, bailarina y actriz internacional llegará con su gira de conciertos «It’s my party Tour» a un aforo que ronda las 10.000 personas en el explanada del Castillo Sohail.

La neoyorquina llegará para celebrar su 50 cumpleaños, que es el 24 de julio, con una actuación que va a servir como guinda a todo un programa de conciertos de talla mundial. Otra vez el festival volverá a ser el centro neurálgico de la música internacional con esta aclamada artista. De esta manera, la estrella de origen portorriqueño, presentará para toda España su último espectáculo. Repasará algunos de sus temas más míticos y celebrados, como pueden ser «If you had my love», «Waiting for tonight», «Jenny from de Block» o «On the floor», entre otros, así como los más novedosos, como es el caso de «El anillo» o «Medicine».

López pondrá a bailar al Marenostrum con sus impresionantes coreografías, vestuarios deslumbrantes, así como lo último en tecnología escénica. La artista de origen puertorriqueño desembarcará después de haber iniciado toda una gira internacional el pasado mes de julio en Los Ángeles. Desde entonces, ha recorrido buena parte de la geografía norteamericana, incluido Canadá, y así lo seguirá haciendo durante el presente mes de julio. Ya en agosto, cruzará el charco para continuar su gira en Israel, Rusia, Turquía, Egipto y, ahora también, en España con Fuengirola como única escala.

Referente musical

En este sentido, la alcaldesa Ana Mula reivindicó la apuesta que el Ayuntamiento está haciendo por mejorar cada edición de Marenostrum. A propósito de la expectación que a buen seguro va a despertar la presencia de JLo en Fuengirola, la regidora invitó a todos los interesados en acudir a esta importante cita a «estar atentos a los diferentes anuncios que la organización del festival haga a lo largo de estos días».

Y es que se ha convertido en un referente musical en sólo cuatro años. Marenostrum Castle Park Festival suma a Jennifer López a artista de la talla de Sting, Santana, Alejandro Fernández o Ricky Martin, además de los de la presente edición Bob Dylan y Rod Steward. La presencia de la cantante refuerza el nombre de la cita y la sitúa entre los festivales musicales más importantes de nuestro país. Sólo en la edición del pasado año, se registraron en torno a 50.000 espectadores.