ASALTO Una docena de encapuchados asaltan una discoteca de Marbella en plena fiesta Entraron armados con barras extensibles de acero, destrozaron parte del local en cuestión de minutos y lanzaron una bomba de humo antes de huir

J.J. Madueño @JJMadueno Marbella Actualizado: 17/09/2019 07:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Era una noche de fiesta en Marbella con la resaca de la clausura que había protagonizado Bob Sinclair la noche anterior. El Club Momento en la Milla de Oro tenía un domingo tranquilo con bastante clientela en su pista de baile, cuando al borde de la media noche se desató el caos absoluto. Los avisos a Emergencias 112 sitúan el brutal asalto sobre las 00.15 horas de la madrugada del domingo al lunes. Las dos personas que llamaron al 112 detallaron a un grupo de personas que había irrumpido en el establecimiento y comenzaron a destrozarlo todo.

Fuentes de la Policía Nacional aseguran que no fue una pelea, sino un asalto «programado por profesionales». Estas mismas fuentes añaden que en las cámaras de seguridad de la propia discoteca y del entorno se puede ver cómo ocurrió todo con total nitidez. El grupo encapuchado aparcó cuatro coches de alta gama en la puerta del establecimiento. Se bajaron unas cuatro personas de cada vehículo. Todos iban encapuchados excepto uno de ellos, pero sólo se le ve de forma parcial.

Las matrículas no se distinguen por el reflejo de las propias luces y, en las que no estaban alumbradas por los focos de los vehículos, pusieron unas pegatinas para que no se pudiera localizar el vehículo. Asegurado el anonimato, entraron como una turba descontrolada en el local. «Iban armados con unas barras extensibles de hierro», afirman las fuentes, que añaden que en cuestión de minutos comenzaron a tumbar estanterías y golpear el mobiliario. Destrozaron todo a su paso. «Reventaban los teléfonos contra la pared», afirman las fuentes.

No fueron más de 10 minutos lo que duró el asalto con la gente paralizada, muchos en el suelo y la seguridad privada del establecimiento sin reacción. Cuando acabaron su cometido se marcharon sin agredir a nadie. Sólo un herido leve en el asalto, pero «fue porque lo arrollaron al entrar». Al salir dejaron una bomba de humo en la puerta, para que nadie les pudiera seguir y se esfumaron.

Huida por vía secundaria

Las patrullas de la Policía Nacional estaban cerca. Una llegó por Puerto Banús y las otras por la Milla de Oro, pero no vieron a los vehículos. Se cree que huyeron por una vía secundaria que sale a la carretera de Istán por detrás del club de alterne Milady Palace y, desde ahí, a la autovía. Estaba todo estudiado. Era un plan sin fisuras.

La Policía fue a buscar a los dueños del establecimiento a la fiesta de otro de sus locales. Los hallaron en el chiringuito Playa Padre. Fuentes cercanas al caso, aseguran que este verano tuvieron un problema con varios miembros de un famoso grupo ultra neonazi del fútbol español. Los propietarios dijeron a los agentes, en las primeras horas tras el asalto, que hubo una discusión en Playa Padre con los ultras y que estos, antes de marcharse, prometieron que se volverían a ver las caras.

ABC contactó este lunes con los dueños de estos locales para conocer lo sucedido. Confirmaron que se había producido este asalto, pero restaron importacia a los sucedido. Declinaron hacer declaraciones sobre este asunto. Solo dijeron que «tan sólo fueron uno cuantos que querían asustar» y que «todo estaba bien ya».