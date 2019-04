La Diputación de Málaga ahorrará el 70% del gasto eléctrico de la provincia con la instalación de farolas led El ente supramunicipal renovará 7.000 puntos de luz de 54, reduciendo así las emisiones de CO2 a la atmósfera

El ahorro energético cada vez está más presente en la sociedad, tanto por el bolsillo como por el medio ambiente. Las administraciones también se suben al carro de la eficiencia para predicar con el ejemplo ante la población. Ante esta problemática que agrava la situación de la atmósfera, la Diputación de Málaga renovará 7.000 puntos de alumbrado público por LED, consiguiendo un ahorro energético de más del 70% y la reducción de las facturas de los Ayuntamientos.

Esta medida, que también ayudará a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, se implantará en 54 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes. Desde el ente supramunicipal han destacado que es una de las actuaciones que se llevarán a cabo para luchar contra el cambio climático.

El presidente, Francisco Salado, ha anunciado este jueves la aprobación de seis proyectos europeros, que supondrán una inversión de 3.614.135 euros. Estas iniciativas fueron presentadas a la convocatoria de ayudas de actuaciones para favorecer el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo Feder de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

Estos seis proyectos serán subvencionados al 80% por el Ministerio de Transición Ecológica, mientras que la cuantía restante la asumiría la propia Diputación, lo que supone 722.827 euros.

Las luminarias serán eficientes con ópticas adecuadas que permiten una mejor distribución del flujo luminoso y que, con menor potencia con respecto a las instaladas, poseen mayor eficacia luminosa, un mayor rendimiento energético, mayor vida media y mayor vida útil.

Desde el ente supramunicipal se marcan unos plazos de ejecución, que deberán rondar los 30 meses desde la aprobación de las subvenciones; la contratación de las obras deben realizarse antes de un año. Las calles principales donde se acometerá la sustitución poseen instalaciones no sistematizadas, con luminaria no adecuada, envejecidas o deterioradas, además de no estar acorde con la normativa vigente.