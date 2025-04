Juan y Medio reacciona serio y rotundo para defender al rey emérito Juan Carlos I

Juan y Medio, presentador en Canal Sur de 'La tarde, aquí y ahora', ha sacado la capa y la espada por el rey emérito, Juan Carlos I, durante una tertulia en el programa.

El almeriense defendió la decisión del rey emérito de demandar al expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, por haber sido catalogado por este último de «evasor fiscal» o «apátrida fiscal» durante estos últimos años.

Juan Carlos I ha reclamado 50.000 euros a Miguel Ángel Revilla por manifestaciones «injuriosas». Y el humorista y presentador de Canal Sur ha reaccionado muy serio y rotundo.

«Revilla se ha subido al carro. Era una persona allegada a él. Era una persona que tenía cercanía, era una persona que se llamaban con frecuencia, que tenían un trato personal. Y esto al rey le ha dolido. Y otros no le han dolido lo mismo. Era amigo suyo y le duele especialmente. Tu puedes ir contra uno y no tienes que ir contra todos», argumentaba Juan y Medio.

«De víctima no tiene nada, no cuela. Una cosa es que le des la espalda. Y otra que te burles de él, que te metas con él», añadía.

«Y tú puedes ir contra uno y no tienes que ir contra todos. Has decidido que este señor te ha cansado especialmente y ya está. Porque yo siempre digo lo mismo: me parece estupendo que te saltes el semáforo. Es un derecho que tú crees que tienes. Sáltatelo. Ahora, que te moleste que te piten porque te lo has saltado ya es el colmo de la jeta», aseveraba.

Cabe recordar que la oficina del Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Santander ha registrado este pasado viernes la demanda de acto de conciliación presentada por la representación legal del rey emérito Juan Carlos I contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla. Una vez que el asunto llegue al órgano judicial, este tendrá que resolver sobre su admisión y, en su caso, señalar un día para celebrar el acto de conciliación solicitado por la abogada del rey emérito, la letrada Guadalupe Sánchez.