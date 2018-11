UNIVERSIDAD La ex presidenta del Tribunal Constitucional apoya en Jaén la reforma general de la carta magna María Emilia Casas la califica de excelente, pero apuesta por adaptarla «a los nuevos tiempos»

La ex presidenta del Tribunal Constitucional y consejera de Estado María Emilia Casas se ha mostrado partidaria de una reforma constitucional para adaptar el texto aprobado por los españoles en 1978 «a los nuevos tiempos». Casas ha realizado esta declaración en el marco de la conferencia inaugural de una jornada organizada por la Universidad de Jaén sobre la carta magna, que la jurista ha calificado de excelente.

«Le debemos muchísimo a la Constitución, como tener una democracia representativa homologada, un estado social de derecho, el reconocimiento de los sindicatos y las asociaciones empresariales como sujetos de relevancia constitucional, el reconocimiento a las personas de una posición jurídica llamada derechos fundamentales y libertades públicas, la descentralización del Estado y la pertenencia a la Unión Europea», ha admitido Casas, quien, sin embargo, ha apostado por modificarla.

Y esto porque, según ha expuesto, «vivimos una Constitución hoy que no es lo que dice el texto de 1978, porque hemos tenido una transformación importantísima gracias a que la propia Constitución tiene esa fuerza transformadora, ayudada por el legislador democrático. Pero las constituciones llegan hasta donde llegan y lo que planteo, como otros muchos analistas, es la necesidad de esa reforma, con el consenso necesario, para que pueda adaptarse».

La ex presidenta del Constitucional ha matizado que no plantea la modificación únicamente desde una perspectiva territorial, «sino con carácter general y desde el punto de vista de mujer». Para María Emilia Casas no es una pretensión atípica, ya que, según ha recordado, la Constitución Española se ha reformado en dos ocasiones, en 1992 y en 2011, en ambos casos por cuestiones relacionadas con la Unión Europea.

La jornada ha sido organizada por el área de derecho del trabajo y de la seguridad social de la Universidad de Jaén, en colaboración con la unidad de igualdad de la institución académica en el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, ante la necesidad «de una profunda revisión», que, según ha expuesto, ha sido solicitada por diversos sectores de opinión. La jornada ha servido para realizar un análisis desde la dimensión social y laboral.

Entre otros aspectos se ha abordado el reparto de la soberanía socio-laboral y cuestiones competenciales en el horizonte de un federalismo social, así como los retos del sindicalismo y del asociacionismo profesional y empresarial. También la seguridad social y las propuestas de reforma constitucional para garantizar una existencia digna de toda persona. La conferencia de clausura de la jornada, a cargo del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, ha llevado por título 40 años de Constitución: perspectivas de reforma.