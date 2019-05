ELECCIONES MUNICIPALES El PP dice que Millán aspira a la alcaldía de Jaén para colocar a los cargos de la Junta despedidos El equipo de gobierno califica de «ocurrencias» los proyectos del candidato del PSOE

El equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de Jaén ha alertado de que el programa del candidato del PSOE a la alcaldía de Jaén, Julio Millán, cuenta con proyectos cuyo objetivo es generar empleo, pero no para las personas que residen en la ciudad, sino para los dirigentes socialistas que se han quedado fuera del mercado laboral tras su despido de la Junta de Andalucía.

Al respecto, la portavoz del grupo municipal del PP, Reyes Chamorro, ha advertido de que Millán busca la alcaldía para convertir al Ayuntamiento en una agencia de colocación socialista. Por lo que ha calificado de «ocurrencias» los proyectos del candidato relativos a la construcción de museos en diversos edificios públicos. Espacios culturales que en opinión de la concejala no serán más que chiringuitos para emplear «a amiguetes».

Chamorro ha calificado como «esperpéntico» que Millán proyecte la implantación de la ciudad del museo del aceite cuando fue su propio partido el que decidió instalar el parque tecnológico de este producto, Geolit, fuera del término municipal de Jaén. «No sabemos cómo quiere pagarlo ni a quien quiere colocar allí», ha resaltado la concejal, quien ha recordado que el solar en el que pretende construirlo «fue abandonado por los socialistas hace años».

La apuesta del candidato del PSOE por la cultura no ha convencido al equipo de gobierno, que le ha pedido que explique la causa por la que no ha exigido dotar de contenido al museo ibero durante su etapa como parlamentario andaluz. De ahí que, según la portavoz popular, «las palabras de Julio Millan suenan igual de poco fiables que cuando engañó a los vecinos de Las Protegidas, a quienes prometió una inversión de 24 millones de euros para arreglar sus viviendas que nunca llegó».

En opinión de la portavoz popular el PSOE «tiene poco que ofrecer a los jiennenses con Julio Millan de candidato». Por varias causas: «No quería ser candidato, no tiene programa alguno para Jaén, no tiene apoyo de la Junta de Andalucía ni del gobierno de España y no tiene criterio alguno porque le da igual pactar con la extrema izquierda de Podemos que con Ciudadanos».

«Una persona que no quiso ser candidato hace cuatro años, que siendo concejal prefirió dejar tirada a la ciudad y marcharse al Parlamento Andaluz, que no tiene experiencia alguna en el ámbito laboral al margen de la política, que no ha sido capaz de exigir en sus años como parlamentario ni una sola inversión para esta ciudad, que no es capaz de cumplir sus compromisos con los jiennenses... no es un candidato de fiar», ha concluido Chamorro.