Sociedad Un deportista jiennense recorre a pie 220 kilómetros para ayudar a los enfermos de ELA El atleta, respaldado por la Consejería de Salud, realiza en tres días el trayecto entre Sevilla y Torredonjimeno

Javier López Jaén Actualizado: 23/06/2019 19:06h

El deportista jiennense Miguel Ángel Palomino ha recorrido a pie en tan sólo 3 días los 220 kilómetros que separan Sevilla de la población de Torredonjimeno para hacer visible la lucha de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y de sus familiares.

La delegada del Gobierno, Maribel Lozano, que le ha recibido al final de su reto en un acto enmarcado en unas jornadas sobre esta patología, ha estado acompañada por enfermos y familiares de afectados, como Antonio Madero e Isabel Molina, y por decenas de vecinos del municipio.

El atleta emprendió su reto el pasado 19 de junio desde la puerta del palacio de San Telmo, donde fue recibido y respaldado por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. A su término, la delegada del Gobierno ha resaltado su gesto y el de los que luchan contra la enfermedad: «Es impresionante ver cómo está el estadio de La Loma para brindar apoyo a la lucha contra la ELA. Estoy muy orgullosa de Isabel y Antonio. Le ponen cara a la enfermedad».

La dirigente autonómica ha añadido que el reto solidario sirve para visibilizar el día a día de los enfermos y para evidenciar la necesidad de «poner medios y recursos que permitan paliar el desarrollo de la enfermedad a través de la investigación y procesos que les faciliten el día a a día de las personas afectadas».

Respecto a la iniciativa de Palomino, la delegada ha resaltado que el deportista ha propiciado que se conozca mejor la enfermedad. Al lo que también ayudan las jornadas, con las que, según ha expuesto, el Gobierno autonómico «deja claro el compromiso para luchar contra esta enfermedad y poner medios para facilitar el camino de las personas que la sufren».

Para Miguel Ángel Palomino el camino ha valido la pena. Tanto que lo ha calificado de increíble. «He realizado un gran reto para dejar claro que la investigación no puede parar para que se vea una luz al final del túnel», ha expuesto el atleta, que ha expresado su satifacción por la buena acogida: «Esperaba que alguien me recibiera, pero no a tanta gente. Parecía que había ganado una Olimpiada. Sólo quiero decir que la lucha contra la ELA continúa».