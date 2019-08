AGRICULTURA La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado se enfrenta a su escisión Las asociaciones de agricultores Puerta de Doñana y Campiña Sur acusan a la dirección de beneficiar los intereses del Fresno y «desviar» el agua superficial trasvasada lejos del Espacio Natural de Doñana

Miguel A. Jiménez / M. Humanes Almonte Actualizado: 28/08/2019 22:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Gobierno llegará hasta el final con la clausura de los pozos ilegales de Doñana

La Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, de Almonte, y Campiña Sur, de Rociana, amenazan con abandonar la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado«por discrepancias con la dirección», según han asegurado en un comunicado en el que explican que estas dos asociaciones representan a la mayor parte de la superficie regable del ámbito de Doñana, concretamente al 75% de la misma.

Las asociaciones asumen abiertamente sus discrepancias con la dirección de la plataforma, a la que acusan de «falta de lealtad con los agricultores más próximos a Doñana» y de «desviar» el agua que debería llegar al entorno más cercano del Parque Natural, y afirman no respaldar las actuaciones llevadas a cabo por esta toda vez que «irían en contra de los intereses de la mayoría de los agricultores del Condado».

Estas actuaciones perjudicarían a los agricultores más próximos al Espacio Natural y por tanto, al centro del problema, ya que, según denuncian las dos asociaciones en su comunicado, la plataforma, creada desde la Comunidad de Regantes El Fresno, radicada en Moguer y ubicada en la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, y creadora a su vez de la Comunidad de Regantes Fresno Guadalquivir, todas en el punto más alejado del ámbito de influencia, «se han erigido como portavoces de los agricultores del entorno de Doñana, siendo ellos los únicos beneficiarios de toda el agua superficial que se ha trasvasado hasta el momento supuestamente para Doñana y que nunca ha llegado al entorno del Espacio Natural».

Puerta de Doñana y Campiña Sur recuerdan que integran más del 75% de las hectáreas de regadío del Plan de la Corona Norte de Doñana y que están en los dos municipios más próximos al parque, por lo que hacer un reparto desde la periferia hacia el centro del problema, donde se encuentran estos cultivos, «no solucionaría la problemática». Consideran además que de seguir la plataforma en la misma línea, «todo el esfuerzo de las administraciones habrá sido en vano ya que daría cobertura a la creación de nuevas hectáreas de cultivo en zonas que no las tenían bajo el paraguas de Doñana y con la cobertura del agua superficial» que debería ser para Doñana pero «sin que llegase una gota al espacio natural».

Las dos asociaciones advierten que el agua del trasvase «no puede quedarse por el camino», sino que «debe llegar realmente a Doñana» para que cumpla sus objetivos de preservar «los excepcionales valores medioambientales del espacio natural».

Finalmente, las asociaciones denunciantes piden «cordura» y exigen a las administraciones que «actúen en consecuencia con la solución global del problema», y no «desviando de forma ilícita el agua que tenía un fin determinado».

El Ayuntamiento de Almonte manifiesta su desacuerdo con las actuaciones llevadas a cabo por la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado por considerar que perjudican a la mayoría de los agricultores del municipio. En este sentido, el Ayuntamiento respalda las declaraciones de la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana.

Teniendo en cuenta que en el término municipal de Almonte se encuentra la mayoría de los agricultores con Derechos Consolidados y que ya se han dejado de regar más de 1.000 Has para compensar el déficit Hídrico, este Ayuntamiento considera que debe tener derecho preferente en el consumo de aguas superficiales del trasvase. Sin embargo, la Plataforma creada desde la Comunidad de Regantes El Fresno (Moguer), perjudica claramente con sus últimas actuaciones a los agricultores de Doñana. No se puede obviar que la sustitución de aguas subterráneas por superficiales ayudará a mejorar los balances de Aguas subterráneas de nuestro excepcional Espacio Natural de Doñana de forma que se aminore la explotación del acuífero y a su vez se favorezca la recarga.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Almonte va a presentar alegaciones al expediente de ampliación de Características del Fresno Guadalquivir, ya que considera que va en perjuicio de los abastecimientos urbanos del municipio y de las fincas de regadío de titularidad municipal.

El Ayuntamiento de Almonte ruega a la Confederación que no tramite la concesión en tanto y en cuanto no se materialice el plan estratégico que marca la Ley del Trasvase y que no se determine dónde deben ir los recursos sin contar con este Ayuntamiento y con la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana que representa el 75% del suelo regable del ámbito de Doñana.

Los recursos hídricos deben ser distribuidos de forma racional y atendiendo a las necesidades medioambientales de Doñana y sus zonas más sensibles ya que el fin último del trasvase es preservar los excepcionales valores mediambientales del espacio natural de Doñana.