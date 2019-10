Elecciones 10-N Juan José Cortés estalla: «Moreno no ha ganado nada, si alardea de ser el gran líder en Andalucía, el mérito es de VOX» El candidato al Senado por el Partido Popular de Huelva califica de «violenta» la oposición del PP de Huelva a que encabece de nuevo la lista al Congreso

M.R.F. Actualizado: 08/10/2019 16:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La conformación de las candidaturas a las elecciones generales del 10N han agravado la confrontación entre el PP andaluz y la dirección nacional, que finalmente ha dado marcha atrás respecto a la posición de Juan José Cortés, la apuesta personal del presidente de la formación, Pablo Casado, en la convocatoria del pasado abril como cabeza de cartel por Huelva.

Apeado ahora de la lista al Congreso de los Diputados y pendiente de que su nombre se repita en las cruces para tener presencia en el Senado, Cortés ha estallado contra el PP onubense y regional y contra su presidente, Juanma Moreno, al que acusa de «secundar la oposición violenta que existía en la dirección regional por parte del PP de Huelva, con el argumento que los resultados no fueron buenos».

«No lo llamaría cambio, se ha intentado buscar una solución y yo he aceptado muy gustosamente la petición expresa de Pablo Casado a que vaya al Senado».

En una entrevista en Radio Huelva Cadena Ser, Cortés ha rebatido el argumento, afirmando que «fueron más que aceptables» comparados con el resto de España, «sabemos la crisis que vivimos, por la irrupción de VOX se tuvo una bajada en los resultados en todo el territorio nacional y yo conseguí obtener el diputado que no nos daban los números y conseguimos ese diputado que Huelva necesitaba», situándose así como segunda fuerza política.

En este punto, ha comparado el apoyo que el PP consiguió en Huelva respecto al otras provincias de la comunidad, como Cádiz o Sevilla, donde el partido quedó como cuarta fuerza y ha señalado, respecto a la comparativa de votos en el Congreso y el Senado, que «si miramos toda las listas de España, en todas se que todos en el Senado tuvieron mejor resultado que en el Congreso».

Cortés ha rechazado este argumento como causa de que se le haya eliminado como cabeza de cartel, concretando que «si Moreno y Huelva han argumentado eso, podemos mirar los resultados en Andalucía, donde en 2012 por ejemplo, el PP tenía un millón y medio de votos y en las siguientes elecciones -que ya se presenta Moreno-, perdemos medio millón de votos».

A la siguiente convocatoria con Moreno, se vuelven a perder otros 300.000 votos, ha subrayado. «En seis años, el actual presidente de la Junta ha perdido el 50% de los votos. En las dos elecciones que se ha presentado, no ha ganado en ninguna, no ha ganado nada, y su equipo tampoco. No se pueden apuntar tantos que no se merecen».

«Si Moreno quiere alardear de que en Andalucía es el gran líder, tengo que decir que no es mérito de Moreno, es mérito de VOX, que ha accedido sus escaños gratuitamente para que Moreno sea presidente de la Junta».

Cortés ha manifestado que acata «muy gustosamente» la decisión de mi presidente, al tiempo que ha incidido en que se trata de «un ataque personal». «Quitarme a mí de cabeza de la lista al Congreso no es por los números, más bien ha sido una usurpación la no aceptación a la dirección nacional por parte de la regional y la provincial a que Juan José Cortés encabezara las listas por Huelva».

«Soy un hombre de partido, si me pide Pablo Casado que vaya al Senado, como si me dice que me vaya a mi casa, me voy tan tranquilo y acepto porque ni vivo de la política ni busco en la política nada personal».

«Lo único que le pediré a la dirección nacional es que en Huelva se produzcan los cambios que se tienen que producir porque el problema del PP de Huelva no es Juan José Cortés y en la cuneta ya se han quedado muchos compañeros». «Aquí en el PP de Huelva hay gente que lleva más de 20 años viviendo de la política y creo que eso se tiene que acabar en Huelva», ha concluido.