Dimite en bloque la junta directiva de Ciudadanos en la localidad onubense de La Palma del Condado El partido les ha pedido sus actas de concejal, pero los dimitidos aseguran que se las quedan y seguirán como no adscritos

La junta directiva de la Agrupación de Ciudadanos en La Palma del Condado (Huelva) ha dimitido en bloque porque la formación «no representa sus valores». Ante esto, el partido ha solicitado a los dos concejales de Ciudadanos su acta, pero ya desde la agrupación local han indicado que los ediles pasarán a ser no adscritos.

Según ha informado Ciudadanos de La Palma del Condado en un comunicado publicado en su perfil de Facebook y consultado por Europa Press, han recordado que han sido unos años de «intenso trabajo y dedicación» en los que, en muchas ocasiones, «nos hemos sentido desamparados e incluso ninguneados por el partido al que pertenecíamos, pero aún así, incluso solos y sorteando múltiples obstáculos, hemos continuado defendiendo cada día los intereses de nuestros vecinos».

Así, han recordado que su proyecto nació «con una clara vocación municipal, con el firme objetivo de mejorar la vida de los habitantes de La Palma, aunque integrado en las siglas de Cs, que, en aquel momento, nos ofrecían un proyecto acorde con el que queríamos para los palmerinos».

Tras remarcar lo conseguido en estos años puesto que en los pasados comicios municipales se quedaron a tres votos de conseguir un tercer concejal, han indicado que hace cinco años pusieron en marcha la agrupación pero «desde entonces a ahora, Ciudadanos no ha dejado de cambiar de rumbo, poco queda del ideario que nos ilusionó, de aquellos valores que compartíamos y de los que queríamos hacer partícipes a nuestros vecinos».

Después de señalar que «el partido no ha estado a la altura y se ha convertido en parte principal del tan nombrado problema», han indicado que «su irresponsabilidad, junto con la de los restantes partidos políticos», han abocado a la celebración de las cuartas elecciones generales en menos de cuatro años, «con el perjuicio económico que ello supone para los ciudadanos y el tremendo descrédito a la política».

«No hemos entendido a nuestro partido ni sabemos ya hacia dónde va, porque nada se nos consulta ni se nos explica. No se nos ha tenido en cuenta y se ha virado ahora a un lado, ahora al otro, en función de intereses que nada tienen que ver con los ciudadanos ni con la verdadera política, que no es otra cosa que servir a estos últimos», han concluido, remarcando que «Ciudadanos ha cambiado, tanto que ya no lo reconocemos, pero nosotros seguimos siendo los mismos que cuando empezamos».

En definitiva, han informado de la dimisión en bloque de la Junta Directiva de la Agrupación de Cs en La Palma del Condado, así como la baja irrevocable de su afiliación a Cs, notificando también al Ayuntamiento de La Palma el abandono del Grupo Municipal de Cs por parte de sus concejales, para poder continuar su trabajo «sin más ataduras ni límites que los que nuestros vecinos quieran imponernos, porque a ellos es a los que debemos fidelidad y no a una formación política que ya no representa nuestros valores».

Respuesta del partido

Por su parte, Ciudadanos (Cs) ha lamentado la dimisión de la junta directiva de la Agrupación de Cs de La Palma del Condado y la baja como afiliados de sus miembros y ha afirmado que «en ningún momento» fue trasladada la situación denunciada por sus miembros a través de los cauces que el partido pone a disposición de los grupos municipales.

Asimismo, según ha informado en una comunicado, el partido naranja solicita a Ignacio Ramírez e Inmaculada Bellerín, hasta ahora concejales de Cs en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, que entreguen sus actas y recuerda que todos los cargos electos firman una carta ética mediante la cual se comprometen a devolver dicha acta en el momento de abandonar las siglas del partido. Finalmente, han remarcado que «Ciudadanos seguirá trabajando con su proyecto en La Palma del Condado».