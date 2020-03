CORONAVIRUS ANDALUCIA El doble confinamiento en Proyecto Hombre en Huelva: «A veces tienes ganas de salir corriendo» En los centros de la asociación en Huelva hay 53 personas que suman a su programa de rehabilitación el encierro por el coronavirus

En Proyecto Hombre, la aparición y extensión del coronavirus ha venido a dar una vuelta de tuerca en el estricto régimen que se sigue en el proceso de rehabilitación y reinserción de personas con problemas de adicción.

Aquí, de forma especial en el tramo final de la recuperación, los usuarios están más que ejercitados en un encierro que no tiene fecha de caducidad pero que se ha visto endurecido por el estado de alarma decretado para frenar el Covid-19: un total de 53 personas que siguen el programa de rehabilitación en Huelva viven confinadas en la comunidad terapéutica (19 usuarios) y la acogida residencial (otras 34 personas).

En el día a día, la crisis sanitaria no ha supuesto cambio alguno en la dinámica terapéutica y de trabajo, pero sí los fines de semana, con un corte en seco de las comunicaciones físicas con la familia y las posibles salidas.

«Teniendo en cuenta que hace menos de un año la situación de ellos era muy traumática, la sorpresa y el stress que nos supone a los que teníamos una vida saludable y estable, en ellos es menor, tienen una gran capacidad de adaptación y resilencia, viven el día a día», explica la directora de la Comunidad Terapéutica de Huelva, la psicóloga Lucía Gómez.

A raíz de la crisis sanitaria y el confinamiento total, lo que se traduce en que solo el personal técnico puede acceder tanto a la comunidad como a la acogida residencia, Proyecto Hombre ha tenido que dotar de contenido los fines de semana tanto desde el punto de vista terapéutico como de ocio y tiempo libre, ha indicado Góméz.

Se mantienen los grupos de trabajo también estos días, desde el comienzo de la cuarentena, y se realizan actividades como cinefórum o yoga, mientras para mantener el contacto con el exterior, con las respectivas familias, se canalizan y organizan vídeo llamadas o conexiones por skype.

«A veces, me siento fuerte y motivada, con ganas de salir adelante aunque hay días que fallan las fuerzas y tienes ganas de salir corriendo…Echo de menos a mis hijos y a mi familia. Estar aquí para mí es necesario y eso me hace fuerte para soportar la situación», ha manifestado Pilar, una usuaria.

«Estoy aceptando la situación, me está ayudando a valorar cosas que antes me eran esenciales ahora ya no tienen espacio para mí. Aunque soy optimista, tengo añoranza de mi familia, echo de menos a mi madre y mi hermana», admite Dani, otro residente.

Proyecto Hombre, que canta el «Resistiré» a modo de himno desde hace años cuando los residentes avanzan en su rehabilitación, ha sumado en esta crisis sanitaria el tema que bautizan como «Comunidad Esperanza», como mensaje en la alerta por el coronavirus.

