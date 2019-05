El candidato de Vox en Moguer enseña a hacer «burundanga» en un vídeo: «Vuelve a las tías locas» El político ha dimitido tras la distribución de las imágenes, que asegura que eran para un grupo privado

M. Moguer @ManuelMoguer Huelva Actualizado: 28/05/2019 14:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Esto es un tutotrial de los míos, de los que yo he hecho otras veces», arranca el vídeo que se filtrado del candidato de Vox a la Alcaldía de Moguer (Huelva), Luis Mántaras. «Habréis escuchado hablar de la burundanga. Esto que dicen que coloca a la tías, que les da no sé qué y se vuelven to' locas», sigue hablando a cámara Mántaras, quien, tras un buche a la litrona de cerveza que tiene en la mano, muestra una semilla: «La planta de la burundanga es esta».

El tutorial sobre esta droga que anula la voluntad y que ha estado detrás de varias denuncias por abusos y violación sigue con una clase práctica sobre como conseguir extraer la parte importante de la planta, la que intoxica: «El fruto de la burundanga es este -indica el político mostrando una semilla-. La marihuana la conocéis, la cocaína la conocéis. Lo conocéis todo. La burundanga tiene una semilla, que es lo que tú te comes y te coloca que te cagas».

Debido a la distribución de este vídeo, el candidato de Vox ha dimitido. Sin embargo, ha distribuido otro vídeo en el que explica que las imágenes que se han visto de él eran privadas. «Existen personas capaces de cualquier cosa por mantener el poder», indica el excandidato de Vox antes de afirmar que «nadie» va a acobardarle.

En su vídeo de respuesta, Mántaras ha aprovechado para señalar que el vídeo se ha filtrado justo antes de las elecciones del pasado domingo y también ha agradecido las muestras de apoyo: «NO sabía que éramos tantos», ha indicado. En las elecciones, su partido se quedó fuera del Ayuntamiento y consiguió 234 votos de una población de 8.3296 que participó en los comicios locales.

A través de su perfil de Facebook, Mantarás ha dado su versión de los hechos. Según ha explicado, el vídeo es «una broma desafortunada» que además es «privada». «Afortunadamente -sigue el joven político-, el equipo se ha mantenido unido y leal, cerrando filas y con más fuerza si cabe». Así, para evitar «un desgaste gratuito e innecesario, anuncio en este momento mi dimisión como coordinador local», explica.

En conversación con ABC, Mántaras explica que, efectivamente, el vídeo es una broma con sus amigos. Él suele hacer «tutoriales» humorísticos en un grupo de whatsapp donde están sus conocidos con los que juega a las cartas. Pero la planta que muestra no es burundanga. «Es una mala hierba», explica.

Mántaras asegura que es «una buena persona» y que la difusión de este vídeo privado le está perjudicando y dañando su imagen. «Creo que todo el mundo es bueno y no». El que fuera candidato de Vox en Moguer tiene denunciado por la filtración a una persona del pueblo, cercana al PSOE, de quien sospecha que dio difusión al vídeo privado.

El político explica que él ha cambiado y ya no es el que se muestra en el vídeo, que cree que data de 2016: «Yo ya no soy así, soy una persona seria. ya no me ves con una litrona. Yo no consumo drogas y bebo poco», explica. ¿Y sus amigos? «Cuando jugamos a la cartas alguno de fuma un "canuto", pero yo nada, no consumo», indica.