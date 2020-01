Un brasero, posible origen del incendio que se cobró dos vidas en un piso en Huelva El fuego originado en el comedor acaba con la vida de dos hermanos de 15 y 24 años

La barriada de la Hispanidad de Huelva despertó entre sirenas de los servicios de emergencia. En la cuarta planta de un edificio ubicado en la calle Salvador Rueda, un incendio acababa de desatar la tragedia: el fuego se había cobrado ya la vida de dos personas, otras dos -entre ellos un bebé de 15 días- presentaban estado de extrema gravedad y seis heridos más eran trasladados a hospitales de la ciudad para ser asistidos.

«Abrí la puerta varias veces para salir pero las llamas entraban en mi casa y no se podía. Pensé que me quedaba allí…» A José Antonio Quintero, vecino de la misma planta lo despertaron los gritos de ¡fuego, fuego! y el olor a quemado y puede contar que es una de las once personas -siete de la vivienda incendiada y otras cuatro de la colindante- rescatadas por los bomberos que trabajaron en el siniestro hasta extinguirlo.

Las víctimas mortales son un joven de 15 años y una mujer de 24, ambos hermanos. El bebé de 15 días, cuyo estado es de extrema gravedad, hijo de la mujer, permanecía en la UCI Pediátrica del Hospital Juan Ramón Jiménez al cierre de esta edición. Su abuela, una mujer de 50 años, seguía también en la UCI y tuvo que ser trasladada a primera hora de la tarde a la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío de Sevilla.

Otras seis personas, entre las que se encontraban dos niños de 9 meses y dos años, fueron atendidos en los hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez, y recibieron el alta médica horas después. También tuvieron que ser asistidos dos efectivos de bomberos y un policía.

«Nos hemos ido encontrando víctimas, ha sido algo desorbitado». Los Bomberos de Huelva llegaban al edificio en llamas de la calle Salvador Rueda apenas seis minutos después de recibir el aviso que alertaba del incendio en la vivienda.

Emergencias 112 Andalucía concretó que el fuego comenzó en torno a las 7.40 horas, cuando una decena de vecinos alertaron al centro de coordinación de humo y llamas en la vivienda.

Los bomberos desplazaron hasta el lugar cuatro vehículos de extinción y once efectivos hasta lograr apagar el incendio, mientras que los sanitarios movilizaron hasta cinco ambulancias para atender a todos los afectados.

Efectivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) tan solo pudieron certificar el fallecimiento en la vivienda siniestrada de un adolescente rescatado por los Bomberos en parada cardiorrespiratoria, al igual que una mujer de 24 años en el mismo estado.

El sargento del servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Javier Álvarez, destacó los efectivos desplegados hicieron «todo lo que se ha podido». Tras subrayar el trabajo realizado por los bomberos, en colaboración con los servicios sanitarios y los efectivos de la Policía Local y Nacional, incidió en que «no nos esperábamos tantas víctimas dentro… Es normal que haya personas pero no esperábamos tantas». Mientras se investigan las causas del fuego, aunque todo apunta a un brasero que se encontraba en el comedor de la casa, los técnicos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Huelva se han puesto a disposición de los vecinos, ofreciendo asistencia psicológica para los familiares de los afectados.

El Consistorio decretaba este martes mismo tres días de luto oficial por las dos víctimas mortales y las banderas del edificio consistorial ondeaban a media asta, luciendo crespón negro, al tiempo que se suspendían los actos oficiales.

Protesta vecinal por la pasarela Vecinos de la barriada de La Hispanidad, donde se registró el incendio, protagonizaron en la tarde de ayer una protesta, unas cien personas, para pedir que se desplace o quite una pasarela que une el barrio con el Parque Moret, al considerar que dificulta el acceso a vehículos de grandes dimensiones, según algunos vecinos, como ocurrió este martes con uno de los vehículos de bomberos, que tuvo que dar la vuelta al no poder entrar desde ese punto hasta la zona del edificio siniestrado. Desde los Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Javier Álvarez, respondió que el camión de bomberos entró por la rampa de acceso a esa calle. «El servicio no hubiera sido diferente hubiera o no estado la pasarela», aseguró el funcionario.

