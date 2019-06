Juicio a Spiriman Spiriman asegura que los vídeos de sus insultos están «descontextualizados» y él solo criticaba la fusión hospitalaria Cientos de ciudadanos se han manifestado a las puertas de los juzgados de Granada para apoyar al médico Jesús Candel, imputado por presuntas injurias y calumnias vertidas en sus vídeos

Este miércoles se ha celebrado en Granada el juicio por los insultos del médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman, contra la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el que fuera viceconsejero de Salud, Martín Blanco. Al grito de «queremos justicia para Candel» y «libertad de expresión», varios cientos de personas se han congregado este miércoles en La Caleta, frente a los juzgados donde han arropado al galeno que lideró las movilizaciones masivas contra la política autonómica de fusiones hospitalarias.

En concreto, las pruebas contra él son los vídeos publicados a través del canal en redes sociales de Spiriman desde el 7 de octubre de 2017 hasta 3 de agosto de 2018, en los que profiere diversos insultos contra estos cargos. Por sus declaraciones, Candel está acusado de incurrir en presuntos delitos continuados de injurias y calumnias, por los que tanto la Fiscalía como la Junta de Andalucía solicitan para él penas económicas.

Ni Díaz ni Blanco —que solo está representado por la Junta de Andalucía— han comparecido personalmente en el juicio después de que el Juzgado de lo Penal 6 de Granada aceptara su declaración por videoconferencia, un hecho que ha sido criticado por la defensa de Candel, que ha esgrimido la supuesta vulneración de su derecho fundamental a la efectiva tutela judicial «desde el comienzo del procedimiento».

Protestas de la defensa

«Nos llama poderosamente la atención que haya un decreto de archivo que, tras pasarse a la Fiscalía Provincial, cambia el criterio», ha apuntado la abogada de Spiriman. El Ministerio Público ha contestado al «lapsus técnico» de la letrada, recordándole que la Fiscalía es una sola y su estructura es jerárquica. Además, el fiscal ha reconocido que el motivo de las presuntas injurias de Candel «puede ser compartido por los representantes de la Fiscalía», al margen de la postura con respecto a los hechos a juzgar: los insultos.

Sobre los insultos en sí, la defensa arguye que son cortes de vídeos «descontextualizados». «No podemos sesgar», ha dicho: «El motivo de las críticas es la fusión hospitalaria». «Este juicio no es para valorar una buena o una mala gestión de la Junta de Andalucía», ha alegado el juez, que ha reconocido así los argumentos de la letrada autonómica: «No se está produciendo un ataque a su vida privada, sino siempre a su vida pública».

«Yo voy a protestar por todas las decisiones procesales», ha dicho la defensa ante la inadmisión de sus peticiones, como la de aplazar la vista dado que la Audiencia Provincial no ha resuelto aún su recurso o el rechazo de testigos: «Se ha producido una violación sistemática». La defensa también ha criticado el hecho de que tanto Díaz como Blanco estén representados por los letrados de la Junta de Andalucía, lo que a su parecer podría abrir la puerta a que «cualquier funcionario podría hacer uso del gabinete jurídico».

Díaz y Blanco, ofendidos

Díaz ha sido la primera en declarar por videoconferencia. Interrogada por la defensa, si bien ha negado haber hecho nunca declaraciones sobre Spiriman, la expresidenta ha reconocido por primera vez conocer al doctor Candel. «Pero no sé a lo que representa», ha contestado Susana Díaz entre las risas del público de la sala, que ha sido llamado al orden por parte del juez.

La mayoría de las preguntas de la defensa han sido inadmitidas por el juez, que no las ha considerado procedentes por versar, no acerca de las declaraciones de Candel en sí, sino de temas relacionados con la fusión hospitalaria. «Yo entiendo que una persona que está en política está sujeta a manifestaciones, pero no está obligada a soportar insultos a su familia», ha argüido Susana Díaz, que ha dicho sentirse «muy ofendida».

«Tengo un niño de tres años y que a su madre le digan por la calle sinvergüenza, hija de puta, que te llamen puta… Sientes indefensión, porque eso no forma parte de la política», ha aseverado la expresidenta de la Junta de Andalucía, quien ha acusado a Candel de «incitar al odio» contra su persona: «Me ha dicho de todo, se ha metido con mis padres, ha llamado a mi madre puta, me ha deseado de todo…».

A continuación, ha testificado Martín Blanco, el exconsejero de Salud que fue cesado con excusa de la desfusión hospitalaria y en medio de la polémica por la compra de medicamentos con sobrecostes desvelada por ABC, y que después fue recolocado como director del Parque Tecnológico de Sevilla. Las declaraciones de Candel «me han afectado triplemente»: en su persona, en su familia y en el plano profesional.

El juicio proseguirá esta tarde en una sesión dedicada al visionado de las pruebas, 17 vídeos con una duración de dos horas y media, y el interrogatorio de Jesús Candel, cuya línea de defensa se centra en ampararse en la libertad de expresión y justificar sus declaraciones por el contexto social y sanitario de la fusión hospitalaria.