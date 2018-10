Elecciones andaluzas El Partido Popular presenta en Granada a sus ocho candidatos para las elecciones de Andalucía 2018 Pablo Casado afirma que Susana Díaz no encaja las críticas, como «si estuviéramos en la Cuba castrista»

Leo Rama

El PP ha presentado este sábado por la mañana en Granada a los ocho candidatos que encabezarán las listas autonómicas para las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre. Acompañados por el presidente regional, Juanma Moreno Bonilla, los números uno provinciales también han contado con la presencia del presidente nacional, Pablo Casado, y Teodoro García, que es secretario general del partido, en el restaurante Las Tomasas del barrio del Albaicín, frente a la Alhambra.

El propio Moreno capitanea la lista por Málaga. En Granada, finalmente será Marifrán Carazo. Por Almería, será la senadora Maribel Sánchez; por Cádiz, el alcalde de Vejer, el senador José Ortiz. En Córdoba, el número uno es de José Antonio Nieto, Loles López será la candidata por Huelva y Maribel Lozano lo será por Jaén. En el caso de Sevilla, le ha tocado al exministro Juan Ignacio Zoido. Todos ellos han estado hoy presentes en el acto de presentación.

«Queríamos a los mejores y lo hemos logrado» ha comentado Moreno Bonilla: «Venimos con experiencia y no con experimentos como hacen otros partidos», ha dicho, en referencia a Ciudadanos: «Las cosas van muy bien y lo vemos en todos los rincones de Andalucía». «El socialismo está acabado, no tiene ilusión por esta tierra, no tiene ni una sola nueva idea», ha aseverado Moreno, convencido de esa «ola de cambio imparable»: «Hacen lo clásico, lo de siempre, que es envolverse en la bandera andaluza y decir esta tierra es mía y vosotros sois míos».

Críticas a Susana Díaz

Por su parte, Casado ha reprochado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no sea capaz de encajar las críticas a su gestión y que «se envuelva en la bandera de Andalucía» al igual que «si estuviéramos en la Cuba castrista», donde «no se puede criticar al régimen». Casado ha insistido en la polémica que desató hace unos días la exministra popular Isabel Tejerina: el presidente considera que existe un «problema» educativo, pese a que los jóvenes andaluces son «estupendos».

Casado ha acusado a Díaz de «evitar las críticas justas a su corrupción, al paro que produce», y a las «malas» y «rancias» políticas públicas que desarrolla: «Cada vez que alguien osa a criticar a la Junta» se considera como un insulto. El máximo responsable de los populares ha afeado a Díaz que, pese a que las críticas se basen en «datos objetivos», mantenga que «están insultando a los niños, a los ancianos, a los médicos o a los profesores», y ha asegurado que «ningún partido quiere más a Andalucía que el PP».

Sobre el tema educativo, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha hecho alusión a que Andalucía tiene «los mejores profesores que hay probablemente en España», aunque «se enfrentan» en su actividad diaria «a una maquinaria política» cuyos responsables incluso «socavan su propia autoridad», y «no les dan los resortes para que todo ese talento» que hay en la comunidad «pueda florecer».

Casado ha asegurado que su partido promoverá cambios en materia educativa para que disminuyan las tasas de abandono escolar y así superar el «problema» por «las políticas socialistas fracasadas» con un «desbloqueo» de la Lomce, normativa que pretenden «mejorar». «Andalucía no puede prosperar si no cambia su Gobierno», ha advertido el presidente del PP, quien ha asegurado que no va a participar de «ningún» modo en un gobierno socialista ante la «necesidad urgente de cambio de políticas».