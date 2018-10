POLÉMICA Andy y Lucas vuelven a liarla al llamar «sinvergüenza» y «mamarracha» a una concejal de Granada El Ayuntamiento de Órgiva sopesa denunciar a los artistas por sus declaraciones sobre la edil de Fiestas: «Va ciega perdida»

Tras la polémica por el uso de la imagen del niño Gabriel en un concierto, Andy y Lucas lo han vuelto a hacer. El dúo gaditano regresa al foco mediático, esta vez por insultar a la edil de Fiestas de Órgiva, un pueblo de Granada donde actuaron el pasado sábado y cuyo Ayuntamiento sopesa ahora emprender acciones legales por las declaraciones que profirieron los músicos tras un rifirrafe con la organización.

«Un pueblo, una localidad como ésta no merece tener a la concejala tan sinvergüenza que tenéis, así de claro os lo digo», enfatizó sobre el escenario Lucas González, que acusó a la edil de Fiestas de no parar de insultarles después de hacer el esfuerzo de desplazarse hasta allí en un vuelo de «15 horas»: «Nosotros no hemos hecho nada, va ciega perdida, vosotros no merecéis la mamarracha que tenéis», agregó ante las más de 2.000 personas que estaban presenciando el concierto.

Estas declaraciones se produjeron después de que los artistas llegaran a la plaza de las Culturas de Órgiva, donde se celebraba el concierto. Una vez allí, el dúo cerró para sí los dos servicios públicos que había disponibles junto a la zona de camineros para evitar que tuvieran contacto con el público, lo habría propiciado el desencuentro con el Consistorio, según su alcaldesa, la socialista María Ángeles Blanco.

De acuerdo con la versión de la regidora, la organización advirtió a los músicos de que los servicios eran públicos y debían permanecer abiertos: «Siempre se ha hecho así, el año pasado con Medina Azahara, también con Azúcar Moreno y el resto de grupos que han pasado por aquí». «Nosotros somos un pueblo pequeño, no tenemos muchas infraestructuras», comenta la alcaldesa.

La edil de Fiestas habría advertido al manager del grupo –y no directamente a los artistas– de la necesidad de mantener abiertos al público los baños, como finalmente sucedió. Posteriormente, Lucas se cruzó con la concejal y le dijo que «tendría unas palabritas» con ella, tras lo que se produjeron los «insultos» sobre el escenario.

La regidora explica que se han dirigido a un despacho de abogados para estudiar acciones pues «no se puede desacreditar de esa manera a una persona y toda la gestión de un equipo de gobierno». El grupo cobró unos 15.000 euros por esa actuación y fue la propia concejal de Fiestas quien los propuso, la cual se encuentra «muy afectada por lo ocurrido».