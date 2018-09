El tiempo en la capital El verano de 2018 en Córdoba ha sido el tercero más suave de los últimos 11 años en picos de calor Sólo se registraron dos tandas de ocho y siete días seguidos, respectivamente

J. Martínez

Córdoba Actualizado: 25/09/2018 09:21h

El verano de 2018 en Córdoba ha sido con mucha diferencia el tercero «más suave» en materia de picos persistentes de calor (típicamente cordobeses) de los últimos 11 años. Y aquí hay que hacer una aclaración. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que es la que ha aportado los datos a este periódico, no los considera «olas de calor», ya que eso conlleva un ámbito geográfico mucho mayor que no puede limitarse a una ciudad. No obstante, los criterios que se han usado para este informe han sido los de intervalos de, como mínimo, cuatro días seguidos con temperaturas máximas a partir de los 38 grados, que es cuando se realiza el aviso amarillo.

Según eso, entre 2008 y 2018 sumaron un total de 38 picos persistentes de extremo calor, lo que hace una falsa media de 3,45 por año. Y si no es real es por las tremendas diferencias que hay entre unos años y otros. Por días, sumaron en total dentro de esos picos (hubo muchos más si se añadieran los aislados) 255 días en la capital nunca por debajo de los 38 grados centígrados. La media, por tanto, entre todos esos picos alcanza las 6,7 jornadas seguidas con cifras en los termómetros más propias del verano más duro.

En todos esos años hubo sólo tres en los que no se sobrepasaron los dos picos de calor persistente: 2008, 2016 y 2018. El más suave fue el primero de ellos, con 6 y 4 días respectivamente, correspondientes a los últimos seis días de junio y del 2 al 5 de agosto. En 2016, fue el año más duro de todos cuantos se registran en las estadísticas. Mientras que el actual 2018 fueron ocho días entre el 31 de julio y el 7 de agosto y siete días entre los días 20 y 26 también de agosto.

Julio de 2016, un infierno

La peor racha de todas tuvo lugar en julio del año 2016, cuando entre los días 6 y 23 de ese mes sumaron 18 jornadas consecutivas de auténtico calor abrasador, de las que siete días se superaron los 40 grados y en otras cinco alcanzaron los 39 grados centígrados en la capital.

Hay que asomarse a agosto de 2017 para encontrarse otros 16 días seguidos, entre el 11 y el 26, con cifras elevadas en las calles, pero de ellos ocho continuados sobrepasaron la cuarentena de grados, llegando a los 42,9 el día 19, y otros seis días más superaron los 39 (con hasta 39,8 grados el día 24).

Entre medias hubo años, como fue el caso de 2011, en los que no se produjo ni un sólo pico de calor persistente y únicamente se podrían anotar en los meses estivales pequeños grupos de entre dos y tres días seguidos con más de 38 grados y únicamente dos días por encima de los 40 (41,3 y 41,6 los días 19 y 20 de agosto).