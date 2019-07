FESTIVAL DE LA GUITARRA DE CÓRDOBA 2019 Niño de Pura presenta en Córdoba un disco producto del «cariño y la tranquilidad» El músico, maestro de la guitarra flamenca, actúa en el Teatro Góngora

Quedan actuaciones, pero este jueves, con el concierto de Niño de Pura (20.30) en el Teatro Góngora, se termina la parte más flamenca, indispensable en la cita cultural. Daniel Navarro Cruz «Niño de Pura» llega con un nuevo disco bajo el brazo, titulado «Pura Gloria», y es el primero después de más de tres lustros en que se ha dedicado sobre todo a tocar en directo y a la enseñanza: «Empecé a dar clases en Córdoba, eso me fue robando tiempo, y ahora he aprovechado los dos últimos veranos para hacer este disco que tantas ganas tenía de hacer».

El intérprete explica a ABC que este disco tiene de novedad la forma de hacerlo, «con más tranquilidad a la hora de buscar cosas». Hay veces que se busca componer rápido, para hacer un disco con cierta frecuencia. «En este disco todo lo que ha surgido y lo que ha fluido ha sido producto del tiempo, no de la obligación de grabar, y ahí noto que hay una frescura que se diferencia de los demás discos, por no tener que componer para terminar», relata. Así se ha encontrado con un disco muy bien terminado, con todos los temas compuestos ya antes de hablarlos.

«Me ha salido lo que me ha tenido que salir y cuando ha tenido que salir», resume el autor

Por eso Niño de Pura cree que se nota «el cariño y la tranquilidad» con que se ha realizado. ¿Ha salido natural? Él conoce lo que es tener que componer «a destajo», quizá 17 ó 18 compases casi improvisados. Y queda bien, pero luego piensa qué habría sido si lo hubiera hecho con un mes de adelanto, con el tiempo para hacerlo con más tranquilidad. «Me ha salido lo que me ha tenido que salir cuando me ha tenido que salir; no lo he tenido que buscar, y eso se nota un montón», resume.

Quizá como la poesía, que se escribe cuando ella quiere: «Tanto en la poesía como en la música nos adulteramos un poco, somos presa de las cosas que hay que hacer». Y eso hace que no tenga frescura, y que el resultado, con algo más de tiempo, sea mejor. Su concierto será, sobre todo, «divertido», porque se reconoce como una persona muy dinámica. «Todos los artistas somos lo que somos en el escenario, y será un concierto en el que no habrá un momento para respirar», asume el autor.

Y la cita cultural continúa en otros escenarios. El legendario bluesman estadounidense Lucky Peterson, maestro de la guitarra y el Hammond B3, llega a La Axerquía para celebrar sus 50 años dedicados a la música. Está inmerso en su gira «The Blues are back!». Lucky Peterson (voz, guitarra, Hammond B3 y piano) estará acompañado por su banda The Organization formada por Alain Nyame (bajo), Julien Charley (batería), Shawn Kellerman (guitarra) y Rachid Guissous (teclados). Además, el concierto contará con la colaboración de la talentosa cantante texana Tamara Tramell, que interpreta una fascinante mezcla de soul sureño y R&B moderno que logra combinar también los bordes de blues y el sassiness pop.