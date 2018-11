ELECCIONES ANDALUZAS Fran Carrillo (Ciudadanos): «Al menos sacaremos cuatro parlamentarios el próximo domingo» El cabeza de lista de la formación naranja cree que hay fondos para construir un hospital en Priego y hacer juzgados en Lucena

Rafael A. Aguilar

Este periodista e historiador de 37 años es el número 1 de la candidatura de Ciudadanos por Córdoba, a la que todas las encuestas, incluida la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), le dan una subida notable en las elecciones del próximo domingo: en algunos casos hasta más del doble del respaldo que obtuvo hace cuatro años (y que les valió un escaño). Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la consultoría política a través de una empresa que fundó. Ahora da el salto del callejón a la arena.

—Un vecino le para por la calle y le pregunta por qué es necesario votar a Ciudadanos en Córdoba. ¿Qué le responde?

—Porque es la única opción que representa el no a la corrupción, la transparencia, la limpieza de las instituciones y que vayamos a una economía que no sea la del enchufe, la del dedazo o la del pelotazo, sino el salto a una economía productiva que genere empleo, que apueste por los jóvenes y porque el talento se quede; por que las empresas, los autónomos y los emprendedores estén al frente de la economía, por que los profesionales de la sanidad sean los que la dirijan y los miembros de la comunidad educativa haga lo propio con la suya... No hay ninguna alternativa política que garantice la lucha contra la corrupción como lo hacemos nosotros. Votar Ciudadanos es votar no a la corrupción y el equivalente a que se saque de la política a quienes se han beneficiado de ella.

El candidato, junto a la bandera de España de El Pretorio - VALERIO MERINO

—Sin embargo, durante tres años ustedes apoyaron a un gobierno con acusaciones muy graves de corrupción. ¿No cree que esa contradicción les puede pasar factura?

—Lo que nosotros hicimos fue apoyar la estabilidad en Andalucía, que es diferente. Nosotros no tenemos doble discurso, no lo hemos tenido, porque nosotros hemos hecho una labor de oposición durante estos cuatro años en el Parlamento andaluz. Porque todo lo que hemos conseguido de mejora para la vida de los andaluces ha sido a pesar del PSOE, que no quería. No quería, por ejemplo, eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones: lo que quería era que los andaluces, sobre todo en las zonas rurales, siguieran pagando por heredar. Y hay muchos andaluces que han tenido que vender su casa para poder pagar el impuesto injusto que el PSOE les había metido.

—Hombre, reconocerá que muchos andaluces pensarán con razón que la oposición a un Gobierno es algo bastante diferente a lo que han hecho ustedes en los tres primeros años de la última legislatura.

—Pues... No es así, porque somos el único partido que está creciendo en intención de voto. El PP, por ejemplo, no ha conseguido nada en cerca de cuarenta años de oposición. Así que el día que gobernemos nos vamos a salir del mapa. Nosotros sabemos qué quieren los andaluces, que son dos cosas: trabajar y que no les engañen.

—¿Cuáles serán las primeras iniciativas como diputado por la provincia de Córdoba en materia de Salud, Justicia y Educación?

—Lo voy a ser yo y como mínimo tres compañeros míos más en Córdoba. En sanidad defenderemos los bancos de leche materna, la descongestión del Hospital Universitario Reina Sofía, la construcción de nuevos centros sanitarios en la provincia, como en Priego de Córdoba o Lucena. Presupuesto para esas iniciativas hay.

—En Justicia.

—Hombre. Estamos viendo que hay dos partidos, que son el PSOE y el PP, que están mangoneando la Justicia todos los días. Lucharemos por una Justicia independiente. Lucena necesita juzgados: estudiaremos su viabilidad.

—Aunque hablar de dinero sea de mal gusto: ¿cómo alguien con 287.633 euros en su cuenta corriente, como usted tiene, se puede poner en el lugar de un vecino que pasa necesidades?

—Tengo ese dinero pero carezco de propiedades. Yo vivo de alquiler. Ese dinero es fruto de mi trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Durante quince horas diarias para sacar adelante a mi empresa y pagando a mis proveedores y a mis empleados y durmiendo poco, durante muchos años. Yo no he tenido padrino, nadie que me proteja. Todo me lo he tenido que ganar solo. Yo llegué a Madrid desde Córdoba con mil euros en la cuenta, y que además me los había dejado mi madre. He podido conseguir ese patrimonio gracias a trabajar muy duro. Tener ese dinero en mi cuenta les garantiza a los ciudadanos una cosa: no vamos a meter la mano en la caja.

—Es evidente que no le hace falta.

—Claro. Yo me fiaría más de alguien que tiene las espaldas cubiertas en caso de que deje la política que de otra persona que dice que tiene ochenta euros. Yo pierdo dinero en la política. Quiero echar a los que se han manchado las manos.