SELECCIÓN SUB 21 El entrenamiento a puerta cerrada del equipo español provoca la desilusión en la afición de Córdoba Minutos antes de las 19 horas se comunicó a los presentes la imposibilidad de entrar al estadio

La selección sub 21 ha entrenado este miércoles en El Arcángel antes de afrontar el séptimo encuentro del Grupo 2 contra Albania. Los de Luis de la Fuente podrían sellar su clasificación para el Europeo de 2019 si logran un triunfo en Córdoba. La afición local, que había respaldado a la «Rojita» desde su llegada a la ciudad, finalmente no ha podido disfrutar de la sesión de trabajo.

Y es que a las 19.00 horas se ha comunicado que el entreno no sería a puerta abierta. La decisión ha sido tomada por la Real Federación Española de Fútbol y las exigencias en materia de seguridad solicitadas. Los más de doscientos aficionados que ya hacían cola a las puertas han mostrado su enfado. Incluso ha tenido problemas para entrar el padre de Alfonso Pedraza, el único cordobés presente en la convocatoria.

Los pupilos de Luis de la Fuente han empezado el trabajo con una serie de rondos mientras los porteros se ejercitaban al margen. Posteriormente han realizado remates hacia la portería con centros laterales. Por último, los jugadores de España han tenido un breve partido en dimensiones reducidas donde Pape Diop no ha acabado tras un golpe.

«Queremos cerrar ya la clasificación»

De la Fuente, al término del trabajo sobre el verde, ha hablado sobre lo ocurrido con los aficionados y la imposibilidad de entrar al estadio. «Habitualmente hacemos la previa a puerta abierta y nos hubiera gustado, pero no ha podido ser», por lo que mañana esperan dar «un buen espectáculo» y «cerrar la clasificación» ante el público de Córdoba.

Su debut supondrá un partido «especial e ilusionante». Además, el riojano cuenta con mucha «motivación» por el «reto importante» que tiene entre manos. La «trascendencia mediática» resulta «más significativa» y por ello desea «dar continuidad al buen trabajo» que Albert Celades ya había desarrollado tiempo atrás.

El otro objetivo para la sub 21 no será otro que «los jugadores desarrollen su potencial y jueguen a la altura». Ese «proceso formativo» supone una responsabilidad, al igual que lo es enfrentarse a la selección de Albania. «Nos jugamos el Europeo y también los Juegos Olímpicos», ha recordado De la Fuente.

El choque «no será fácil» y la mayor preocupación del seleccionador pasa porque la gente ya considere que «el duelo está ganado». Los balcánicos poseen «un buen equipo» y a los españoles les falta «ritmo» en esta parte de la competición. Los albaneses, en su gran mayoría, disputan compromisos «En Italia y Croacia» y atesoran un nivel «importante». Así pues, habrá que «respetarles» de cara al encuentro.

En cuanto a los protagonistas, De la Fuente ha reseñado que ha sido «una tarde accidentada» por los problemas que han tenido Aarón y Pape Diop. El poco tiempo hasta el envite «puede ser un inconveniente», aunque confía en que estén. El que sí formará es Alfonso Pedraza, cordobés al que le produce «una gran alegría» estar en su tierra. «Estará más inquieto que en otra serie de ocasiones», ha destacado.

Por último, el preparador ha deseado que no se rompan «las estadísticas» en Córdoba, ya que la sub 21 nunca ha perdido en territorio cordobés. «Aquí es garantía de apoyo y estamos encantadísimos», ha afirmado. La acogida ha sido «extraordinaria» y ha declarado que ojalá «haya una buena entrada para ver espectáculo y no defraudar».