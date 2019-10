SALUD El Defensor del Pueblo instó en marzo a que atajaran la insalubridad por mosquito tigre y ratas en Moreras Los vecinos de este barrio ya alertaron de los insectos de los locales y bajos que estaban tapiados con fugas de aguas fecales

La raíz de los focos del mosquito tigre en la zona Noroeste de la capital puede estar en la dejadez administrativa que durante el último mandato del cogobierno de PSOE-IU se habría dado al respecto. Lo asegura la portavoz de la asociación vecinal «La Palabra» de Moreras, María Ángeles Sánchez, en declaraciones a ABC.

Los bajos y locales propiedad de la Junta tapiados durante años esconden un foco de humedades y aguas fecales que rezuman por los bloques de este barrio. El caso de María Ángeles, que vive en un primer piso, es más que elocuente. Los mosquitos tigre se comen a sus tres hijos, entre ellos un bebé de siete meses. Los picotazos dejan unos hinchazones del tamaño de un billete de cinco euros. Las ratas forman parte de este bloque y asustan hasta los perros incapaces de enfrentarse a ellas. «La insalubridad es patente desde hace al menos dos o tres años con los mosquitos tigre», lamenta. A la queja planteada por estos vecinos en 2018 respondió el Defensor del Pueblo Andaluz que instó el pasado mes de marzo a la Junta y el Ayuntamiento a actuar en estos focos de insalubridad, donde por primera vez se detectó el insecto.

Su propagación se ha duplicado en las últimas semanas, como avanzó ABC, por los barrios de la zona Noroeste de Córdoba, pero «no suponen un gran problema» a juicio de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara. Antonio Toledano, presidente de este colectivo, manifestó ayer que no tenía noticia de la afección a los vecinos del Patriarca, ni se le han comunicado problemas por parte de las diferentes asociaciones. «Eso no quiere decir que no los haya, pero por ahora no hemos tenido noticia», afirmó.

Por su parte, desde la empresa municipal Sadeco recordaron a ABC que desde el mes de julio ha actuado en todas las zonas en las que ha recibido avisos que alertaban sobre la proliferación de estos mosquitos. Esta semana el presidente de la entidad, el también edil de Infraestructuras David Dorado (Ciudadanos), ofrecerá un balance de las actuaciones realizadas hasta el momento para evaluar los principales resultados obtenidos. En los últimos días se ha requerido por ABC la valoración de estos hechos por su parte, pero ha emplazado a esta comparecencia.

De otro lado, vecinos del Patriarca achacan esta última oleada de mosquitos tigre al estado de abandono de algunas casas con okupas en la Carretera de Alba y la Carretera de las Ermitas, además de propietarios que no hacen frente a sus obligaciones higiénicas en sus fincas.