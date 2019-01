EMPRESAS Covap, «condenada a seguir creciendo» desde Córdoba El presidente reflexiona sobre los retos de futuro de la cooperativa, su alianza con Mercadona y sus 60 años de historia

Julia López

@abccordoba POZOBLANCO Actualizado: 06/01/2019 00:01h

La Cooperativa del Valle de Los Pedroches ( Covap) ha estado liderada a lo largo de estos sesenta años de historia por tres presidentes, siendo el actual Ricardo Delgado Vizcaíno. Perfecto conocedor de la historia de la cooperativa, el actual presidente también tiene claros los retos que afronta la empresa de cara al futuro. Unos retos que explicaba en la revista «Hoy al Día» apuntando, que «diría que estamos condenados a crecer permanentemente y nuestro techo será el que nuestros socios digan».

Delgado Vizcaíno sostenía que están para «satisfacer las necesidades del mercado, y, por supuesto, tenemos que darle productos de calidad, seguros y a buen precio, eso no lo debemos de perder de vista, pero la misión de la cooperativa es hacer rentables las explotaciones ganaderas de nuestros socios».

«Lo que pasa es que, si miramos pobre y estrechamente solo aquí, cuando acordemos nos han sacado del plato. El estar en Cataluña y en Galicia [con plantas lácteas] nos ha permitido consolidar la relación con Mercadona, ser una gente con influencia en el sector lácteo y poder diversificar tener otras fábricas. Hay que levantar la visera y ver más allá, dónde está ese techo, no lo sabría decir», reflexionaba defendiendo las operaciones desarrolladas en los últimos años y que han llevado a Covap a aliarse con socios y hacerse con fábricas de leche en Castilla León, Galicia y Cataluña, con el objetivo de atender su importante vinculación con Mercadona.

El riesgo y la oportunidad

De hecho, el presidente de Covap defendía el acuerdo que tienen con esta gran cadena de supermercados. «Hay quien dice eso de “todos los huevos en la misma cesta”, que es mucho riesgo el acuerdo con Mercadona, pero es que yo entiendo que el riesgo está en no estar con Mercadona porque tiene de cuota el 37 por ciento de leche. ¿Quién no está ahí cuando el consumo de leche baja?», reflexionaba Delgado Vizcaíno. «Nosotros no tenemos 1.700 tiendas, Mercadona las tiene», explicaba.

El presidente de Covap ahondaba en que la cooperativa «tiene dimensión, pero todavía puede tener bastante más porque si lo hacemos bien el mercado nos va pedir más productos». Por ahí pasan los retos de una Cooperativa que cumple 60 años mañana y cuya historia su actual presidente resume como «la de un compromiso, y hasta la de una ilusión o un sueño».