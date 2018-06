CEIP Nelson Mandela de La Carlota Autismo Córdoba amenaza con movilizaciones si no se escolariza a un niño autista en su colegio actual Educación plantea reubicar al menor y a su hermano en el CEIP Carlos III donde irá un aula específica

Tras días de movilización por parte de la familia de un menor con trastorno del espectro autista (TEA) escolarizado en el CEIP Nelson Mandela de La Carlota para reclamar el derecho de su hijo a continuar escolarizado en su centro actual, el delegado territorial de Educación, Antonio José López, citó el pasado martes a esta familia a una reunión, en la que el representante de la Junta insistió en que el niño se matricule en el aula específica del CEIP Carlos III, según informa la Asociación Autismo de Córdoba en un comunicado.

El argumento del delegado es que dicha aula específica será reconvertida a aula para alumnos TEA el próximo curso. «Un aula en la que ya se encuentran escolarizados otros niños que no tienen autismo», precisa la asociación. Para ello, además facilita la posibilidad de que el hermano mayor de este alumno con TEA pueda ser escolarizado también en el colegio Carlos III.

Cuestión que ha sido en efecto confirmada por Educación, que ayer, martes, remitió un comunicado al respecto, en el que se señalaba que han sido «numerosas» las entrevistas telefónicas y presenciales con la madre del niño para explicarle la propuesta de la Delegación de Educación.

Según el delegado, el Carlos III está «más cercano a su domicilio y va a contar con todos los recursos necesarios para atender la nueva situación del menor, con plenas garantías para su desarrollo, por lo que en ese aspecto debe estar tranquila». Cuestión que viene acompañada de un reagrupamiento familiar en el nuevo centro, para que el menor siga en contacto con su hermano.

Lo que dice la normativa

Además, la Administración educativa recuerda el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. Así, el artículo 37, que alude a admisión del alumnado con necesidades educativas especiales, señala que: «En caso de que el centro al que se ha dirigido la solicitud no disponga de los correspondientes recursos o el alumno o alumna no haya obtenido plaza escolar, la correspondiente comisión territorial de garantías de admisión le adjudicará una plaza escolar en un centro docente de su ámbito de actuación que cuente con plaza vacante y disponga de dichos recursos».

Educación recuerda que un Decreto habla de escolarizar en centros donde ya existan los recursos

Sin embargo, Autismo Córdoba y esta familia entienden que con este planteamiento de Educación «se produce una doble privación de derechos y una desconsideración hacia estos dos menores», proponiendo a ambos el cambio de centro educativo, un planteamiento al que se opone a la familia, por lo positiva que estaba siendo la integración del menor con TEA en el colegio Nelson Mandela.

Un aula en el Nelson Mandela

Tanto la familia como Autismo Córdoba quieren que la Junta «habilite en el colegio Nelson Mandela un aula específica TEA para beneficio de este menor y para otros casos diagnosticados en una localidad tan poblada como La Carlota». Este niño cambia para el próximo curso de modalidad educativa, pasando de la ordinaria con apoyos a modalidad C (aula específica), recurso que no está presente en el colegio Nelson Mandela en el que se encuentra escolarizado el niño. De ahí, que Educación haya decidido que no pueda seguir matriculado en el Nelson Mandela y que lo derive al Carlos III.

Y ante la «grave situación generada» por la denegación de matrícula del menor en el colegio Nelson Mandela, «insistimos en la necesidad de que este recurso sea instaurado en el centro, provocando de esta manera que el niño pueda continuar con su escolarización junto a su hermano y resto de compañeros, ya que es un derecho universal de todas las personas y no se le puede privar del mismo por su condición de tener autismo y por no contar el sistema educativo público con los recursos suficientes para atenderlo», ha expuesto Autismo Córdoba en la nota.

La familia de este niño con TEA, Autismo córdoba y la asociación Activando de La Carlota anuncian movilizaciones para la próxima semana si no se resuelve esta demanda.

Educación señala que la provincia cuenta con 16 aulas TEA tutorizadas por profesionales especializados que desarrollan su trabajo mediante una metodología que favorece el desarrollo del alumnado en todos sus ámbitos, utilizando todos los recursos materiales y personales con el objetivo de acercarlos a la vida real, y desarrollando programaciones curriculares cuya intención es dar una atención específica y especializada al alumnado con trastornos del espectro autista.