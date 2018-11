Atletismo Amanecer de Fátima no celebrará su Cross de Navidad ante la inseguridad de cobrar la subvención del Imdeco Eol colectivo asegura que todavía no se ha cobrado la ayuda de 2018 y que ni siquiera se ha firmado protocolo para 2019

La junta directiva de la Asociación Amanecer de Fátima ha tomado la decisión de no celebrar la 36 edición del Cross de Navidad y de la 26 edición de la Prueba para Discapacitados, porque el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) «todavía no nos ha abonado la subvención del Cross que hicimos el pasado año 2017, y que todavía no sabemos si la vamos a tener o no, ya que la convocatoria para solicitar la mismas de las carreras populares del año 2018 han salido el pasado 5 de noviembre», señaló ayer el colectivo vecinal en un comunicado.

Durante todo este año se ha insistido en muchas ocasiones al Concejal responsable de Deporte de, Ayuntamiento, Antonio Rojas (PSOE), para que les indicara cuándo se iban a sacar las bases para las Carreras Populares, e incluso tuvo que ser la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien «a última hora se comprometiera con la Federación de Asociaciones de Vecinos en que seguro que íbamos a cobrar antes del mes de diciembre». No obstante, en fechas actuales «todavía no están aprobadas las adjudicaciones de las Carreras Populares 2018».

Es decir, el colectivo vecinal sigue pendiente de la subvención del año pasado, «y no nos podemos comprometer en otra Carrera Popular que tendría un coste de unos 4.500 euros».

De hecho, Amanecer de Fátima ha desvelado que todas las Carreras Populares que se han celebrado este año han sido realizadas sin estar firmado el decreto o la normativa por la que se rigen dichas pruebas.

«El Cross de Navidad de Fátima está a punto de perecer por la burocracia de unos políticos ineficaces y una intervención municipal escrupulosa, que se está llevando por delante todo el tejido asociativo de los barrios, ejemplos tenemos en las Salas de Barrio y en el futuro en las demás instalaciones deportivas».

Por su parte, el Imdeco reaccionó a través de un comunicado en el que se indicó que está cumpliendo el cronograma y los plazos dados para la tramitación de las subvenciones del programa de carreras populares. Según Rojas, dicho cronograma fue explicado a asociaciones vecinales y clubes en la reunión mantenida sobre el programa y se está cumpliendo con ello.