ENTREVISTA Pepe Díaz: «El Córdoba volverá porque no va a morir» El ex blanquiverde estima que «no habrá muchas conciencias tranquilas con lo que han hecho»

Pepe Díaz tuvo la oportunidad de ser uno de los jugadores que con menos edad se puso por primera ver la camiseta del Córdoba en un partido de competición oficial. Y, tal vez, esa coyuntura le dejó marcado para siempre. Desde su Almodóvar del Río natal, sigue muy pendiente de lo que ocurre en su club de toda la vida y en estos días sufre sobremanera todos lo que está sucediendo alrededor del mismo entre lo deportivo y lo extradeportivo, pese a que la vida le lleva ahora a verlo todo desde la distancia de quien ya no está metido dentro del deporte profesional.

Con todo, no oculta que «sigo a los equipos que me interesan, los que me importan». Y en ese sentido afirmaba «estoy pendiente las 24 horas de cada día del Córdoba porque me duele». De hecho, insistió en la idea que «se está desangrando», aunque prefirió llevarlo a lo deportivo en el sentido de que «se ha bajado hace tiempo los brazos y se nota con los resultados, que son durísimos».

Aun así, aclaraba que «conmigo en el campo no habría sucedido algún episodio que se había visto en estos partidos». Pero aclaró que «hay que diferenciar entre los que se van y ya tendrán otra cosa, o gente como Javi Lara, Fernández, Pepillo o Rafa Navarro». Díaz recalcó que «son de aquí y tendrán que convivir con esto». Incluso fue más allá salvando a «Andresito, quien tiene mucho por recorrer, Piovaccari o De las Cuevas», porque «el resto dejan unas notas muy bajas y no están a la altura de lo que la camiseta del Córdoba representa». En ese sentido, también incidió en la idea de defender a Rafa Navarro porque «no tenía mucho que perder» cuando cogió al equipo, aunque «tal vez esperaba que hubiera luchado hasta el final».

Pensando en el futuro, Díaz tiene claro que el paso por Segunda B puede ser una «solución», aunque su mensaje es distinto «volveremos, porque el Córdoba nunca va a morir». Aunque con el deseo que «sea un club sólido y que recupere los valores que había cuando yo estuve en el club y que ahora se han perdido».

Díaz habló de los últimos gestores del club y afirmó que «con González, curiosamente, le llegó uno de sus mejores momentos históricos jugando el play off de ascenso y lográndolo, pero no se puede negar que en el fútbol hace falta esa pizquita de suerte y la tuvo». Y argumentó que «todo tiene su explicación a través de Paco Jémez», porque «el equipo de 2012 no ganaba de cualquier manera y eso le llevó a pensar a González que todo era “orégano”». Insistió también en la idea de que «tampoco supo gestionar lo de Primera División, cuando, como dice el himno, tocó el cielo en Las Tendillas», ya que «no supieron trabajarlo y creo que no se rodeo de la gente adecuada para estar en la elite». Díaz continuó su argumento esgrimiendo que «después, ahorró tras el descenso y la gente se sintió engañada; además, le empezó a fallar la suerte».

En cuanto al cambio de poderes, estimó que «León y Oliver hicieron un milagro», pero «poco después se fue Oliver y ya sabemos cómo está el Córdoba y cómo está el Extremadura, que es donde está Oliver». Mientras, lamentaba que «el Córdoba sólo ha arrastrado». Incluso, reiteró que «repetir un milagro o que te toque la lotería no pasa todos los días», por lo que insistió en que «creo que hay muchas conciencias que no pueden estar tranquilas de la gestión del Córdoba actual».

Por otro lado, Díaz habló de su hermano Hugo, quien está firmando una gran temporada en el Atlético Baleares, líder del Grupo III de Segunda B. Consultado le recomendaría firmar por el Córdoba, el carbulense fue contundente con un «sí». Y lo justificaba porque «vendría a su casa y al sitio en el que creció como jugador». Incluso resaltó que «no creo que haya un jugador cordobés que se negara a venir».