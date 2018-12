MERCADO DE FICHAJES La obligada necesidad para el Córdoba CF de fichar un delantero Es la opción que más urge aunque también será positiva la incorporación de un mediocentro defensivo

Fernando López

El próximo dos de enero se abrirá una nueva ventana de fichajes para que los equipos de primera y segunda división puedan reforzarse de cara a cumplir con sus objetivos en el mes de junio. El Córdoba CF es uno de los equipos obligados a mirar mercado, aunque otra cosa bien distinta es que pueda debido a sus problemas económicos y financieros.

Lo primero será mirar a las salidas y ver qué posiciones quedarán cojas en la plantilla. Si finalmente Éric Expósito acaba saliendo, serán dos los delanteros centros que podría buscar el Córdoba. Porque Piovaccari está recuperando su mejor nivel, pero sus características son muy particulares y su condición física no es la de antaño. Traer dos delanteros arriba sería para dar posibilidad a Curro Torres de nuevas variantes ofensivas y la posibilidad de jugar con dos puntas.

En ese sentido, hay que ver qué rol asume Alejandro Alfaro, quien aun no ha podido debutar con Curro Torres debido a las lesiones. Por la posición de punta han desfilado inusuales como Jaime Romero, De las Cuevas o Andrés Martín y el onubense puede ser una de esas dos piezas, mientras que la otra sí habrá que buscarla fuera.

También hay que ver qué pasa en el centro del campo. Álvaro Aguado es una de las soluciones del Córdoba CF para paliar sus problemas económicos y si finalmente acaba saliendo, la necesidad de un nuevo integrante en la medular será palmaria aunque para los próximos encuentros ya estarán disponibles tanto Javi Lara como Alfaro.

Quim Araujo, Javi Lara, Alejandro Alfaro y Álvaro Aguado son los cuatro integrantes naturales de esa posición de interiores y medios organizadores y si finalmente acaba saliendo uno de ellos -no necesariamente Aguado-, esta posición también estará llamada a la necesidad de reforzarse.

Un auténtico rompecabezas en la defensa

También en la medular pero en la variante defensiva se necesita refresco porque un relevo para Álex Vallejo es necesario. Bambock no ha contado para Curro Torres desde su llegada y la posición de pivote defensivo está respaldada únicamente por el centrocampista vasco.

Suplir a Edu Ramos no está siendo fácil y aunque Vallejo lo está haciendo olvidar, no es buena idea llegar hasta el final solo con un medio centro de contención, dando por hecho que Bambock está en la rampa de salida.

Atrás, en la línea de cuatro, las necesidades pasan realmente por un lateral derecho que otorgue más seguirdad por ese flanco, pero es realmente la posición más difícil. Primero porque no es una posición prioritaria y segundo porque hay dos hombres ocupando el puesto y ninguno parece dispuesto a salir. Fernández y Miguel Loureiro son ahora mismo los integrantes de la posición y no parece que su salida favorezca demasiado al club.

Diferente tesitura hay en las otras dos posiciones. En el centro de la zaga, Josema, jugador cedido al Sochaux anunció su marcha del cuadro francés y aunque todo hace indicar que acabará recalando en otro equipo diferente al blanquiverde, su estancia aquí podría derivar en más movimientos en la defensa.

Por su condición de zurdo podría actuar también de lateral izquierdo, como ha hecho en Francia en algunos encuentros. Esto supondría la marcha de un central y cubrir otra necesidad, la de la izquierda.

Porque Javi Galán es otro de los nombres candidatos a salir por lo jugoso que puede resultar para el mercado. De ser así, el lateral zurdo necesitaría un nuevo amo ya que el relevo actual, Quezada, es más bien un carrilero. Si el pacense no acaba saliendo, un nuevo lateral zurdo no vendría mal para dar libertad a Galán en las posiciones de ataque y una alternativa en los extremos.